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İşte Süper Lig'in son gün transferleri

Süper Lig'de transfer dönemini dün itibariyle sona erdi. Kulüpler, normalden daha uzun sürecek sezona hazırlanmak için kadrolarını genişletmek ve eksiklerini tamamlamak için yoğun mesai harcadı. Transferin son gününde her zaman olduğu gibi telefonlar yine susmadı. İşte Süper Lig'in son gün transferleri...

06 Ekim 2020 09:48

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Süper Lig'de transfer dönemini dün itibariyle sona erdi. Kulüpler, normalden daha uzun sürecek sezona hazırlanmak için kadrolarını genişletmek ve eksiklerini tamamlamak için yoğun mesai harcadı. Transferin son gününde her zaman olduğu gibi telefonlar yine susmadı. İşte Süper Lig'in son gün transferleri...

215

Ahmet Çalık | Galatasaray'dan Konyaspor'a

315

Rachid Ghezzal | Leicester City'den Beşiktaş'a (Kiralık)

415

Dimitris Pelkas | PAOK'tan Fenerbahçe'ye

515

Vitor Hugo | Palmeiras'tan Trabzonspor'a

615

Mathieu Dossevi | Yukatel Denizlispor (Kulüpsüz)

715

Alpay Çelebi | Beşiktaş'tan Alanyaspor'a (Kiralık)

815

Manuel Fernandes | Krasnodar'dan Hes Kablo Kayserispor'a

915

Kevin Mirallas | Gazişehir FK (Kulüpsüz)

1015

İsmail Köybaşı, Murat Sağlam, Dusan Jovancic ve Onur Bulut Rizespor'a transfer oldu

1115

Kemal Ademi | FC Basel'den Fenerbahçe'ye

1215

Olcay Şahan | Yeni Malatyaspor (Kulüpsüz)

1315

Diego Perotti | AS Roma'dan Fenerbahçe'ye

1415

Deniz Türüç | Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e

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Giuliano | Medipol Başakşehir (Kulüpsüz)

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