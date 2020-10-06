Süper Lig'de transfer dönemini dün itibariyle sona erdi. Kulüpler, normalden daha uzun sürecek sezona hazırlanmak için kadrolarını genişletmek ve eksiklerini tamamlamak için yoğun mesai harcadı. Transferin son gününde her zaman olduğu gibi telefonlar yine susmadı. İşte Süper Lig'in son gün transferleri...
06 Ekim 2020 09:48
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Süper Lig'de transfer dönemini dün itibariyle sona erdi. Kulüpler, normalden daha uzun sürecek sezona hazırlanmak için kadrolarını genişletmek ve eksiklerini tamamlamak için yoğun mesai harcadı. Transferin son gününde her zaman olduğu gibi telefonlar yine susmadı. İşte Süper Lig'in son gün transferleri...