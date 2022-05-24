İşte Süper Lig'de sezonun öne çıkan istatistikleri
24 Mayıs 2022 09:35
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2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'na ait istatistiki bilgiler yayınlandı. TFF Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerinde en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer alıyor.
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SEZONUN EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCUSU: Emiliano Viviano - 38 Maç - Toplam dakika: 3420
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EV SAHİBİ TAKIM GALİBİYET SAYILARI: EN ÇOK - İttifak Holding Konyaspor: 13 EN AZ: Öznur Kablo Yeni Malatyapor: 3
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MİSAFİR TAKIM GALİBİYET SAYILARI: EN ÇOK: Trabzonspor: 11 EN AZ: Gaziantep FK: 1
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OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYILARI: EN ÇOK: Fraport TAV Antalyaspor 180 - EN AZ: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 129
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GOL KRALLIĞI: Umut Bozok: 20 gol
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Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda 91 sarı ve 10 kırmızı kartla cezalandırılan Beşiktaş, en fazla kart gören ekip oldu. Toplam 1519 sarı ve 93 kırmızı kartın gösterildiği ligde hafta başına 39,97 sarı ve 2,45 kırmızı kart kullanıldı. Beşiktaş'ın 91 sarı ve 10 kırmızı kartla en çok kart gören ekip olduğu ligde VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncular da 10 kez takımlarını eksik bıraktı.Sezonu 94 sarı ve 4 kırmızı kartla tamamlayan Kasımpaşa da en fazla sarı kart gören ekip oldu.Fraport TAV Antalyasporlu oyuncular sadece 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Şampiyon Trabzonspor da sezonu 60 sarı kartla en az sarı kart gösterilen ekip konumunda tamamladı.
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EN ÇOK KIRMIZI KART GÖRENLER - Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano 4 kez kırmızı kart görürken Beşiktaş'tan Valentin Rosier 3, Ruben Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Valentin Eysseric (Kasımpaşa), Derrick Luckassen, Vegar Hedenstad (VavaCars Fatih Karagümrük) ve Francisco Montero (Beşiktaş) ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
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EN ÇOK SARI KART GÖRENLER - En çok sarı kartla cezalandırılanlarYukatel Kayserisporlu İbrahim Akdağ gördüğü 11 sarı kartla en fazla sarı kartla cezalandırılan isim oldu. Welinton (Beşiktaş), Mario Balotelli (Adana Demirspor), Obinna Nwobodo (Göztepe),Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Karim Hafes (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor) ve Tarkan Serbest (Kasımpaşa) 10 sarı kartla İbrahim Akdağ'ı takip etti.