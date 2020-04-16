İşte sosyal medyada yayılan 'Coffin Dance' akımının hikâyesi
Son zamanlarda sosyal medyada yeni bir akımla karşılaşır olduk. Hemen hemen her platformda gördüğümüz bu akımın ismi ise Coffin Dance.
16 Nisan 2020 23:02
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Son zamanlarda tabut taşıyıp dans eden bir grubun videosunu içeren “Coffin dance” videolarına çok sık rastlar olduk. “Tabutla dans etmek” anlamına gelen Coffin Dance, sosyal medyada komik başarısızlıklarla sonuçlanan videoların sonuna eklenip yeni bir akım oluşmasına sebep oldu. Onlarca farklı versiyonu bulunan coffin dance videoları ise pek çok kişi tarafından paylaşıldı.
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Bir grup erkek omuzlarında tabutla ilerliyorlardı. Ancak diğer cenaze videolarından çok farklıydı.
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Coffin dance adı verilen bu videolarda görülen ekip ise, bir film sahnesi ya da bir klipten alıntı değil.Tabutları dans ederek taşıma Gana’da süregelen eski bir gelenek. Amacı ölüleri neşe içinde uğurlamak.Bu geleneğin görüntüleri ilk olarak BBC tarafından belgesel tadında çekilen bir videoda paylaşıldı. Tabii ki videoda akımda kullanılan ve melodisi akıllarda kalan o şarkı yok.
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Afrika ülkelerinde, özellikle de Gana’da oldukça yaygın olan bu gelenek, 7 kişilik bir ekip tarafından düzenleniyor. Bu kişilere tabutu dans ederek taşımaları için para ödeniyor.Tabut, dans ve müzik eşliğinde gezdiriliyor. Hayatını kaybedenler neşe içinde uğurlanıyor. Yas tutanların gülümsemesi için böyle bir gelenek yapılıyor
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Dans ekibinin lideri Benjamin Aidoo verdiği bir röportajda şunları dile getirmiş; “Cenaze hizmetlerine bir koreografi eklemeye karar verdim, böylece müşteri bize gelirse, onlara sadece şunu soruyoruz: “Ciddi bir dans mı istiyorsun yoksa biraz daha hareketli mi?”. Aidoo ayrıca bu gelenek için kurduğu şirketle pek çok gence istihdam sağladığını aktarmış.
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Tıpkı Afrika’daki pek çok yerde olduğu gibi Gana’da da cenazeler oldukça önem taşıyor. İnsanlar ise sevdiklerini huzur içinde uğurlamak için bu tip geleneklerden faydalanıyor.
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Öte yandan 2015 yılında Amerikalı blog yazarı olan “Follow My Braids”, grubun kayınvalidesinin cenazesinde sahne aldığını yazdı.
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“Ganalı cenazelerinin çok abartılı olduğu ve sürecin günlerce uzayabileceği konusunda uyarıldım. Bu uğurlama üç gün sürdü. Ancak 96 yıl boyunca bu dünyayı süsleyen bir anne için buna değdi. Dans eden tabut taşıyıcıları, akıllara durgunluk veren bir deneyimdi. Bu performansa şahsen şahit olduğum için çok mutluyum. Aslında bu gençlerin müthiş yeteneklerinden ve güçlerinden keyif aldım ve bir ritmi asla kaçırmadılar!” (Buse Ürgir)