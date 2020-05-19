İşte seksin ruhsal ve fiziksel sağlığa 5 faydası

Sağlıklı bir seks yaşamının, genel sağlığınıza da birçok faydası olabilir. Dünyanın birçok farklı noktasından bilim insanları, yıllardır seks ile mastürbasyonun fiziksel ve mental faydalarını araştırıyor. İşte çeşitli araştırmalara göre seksin 5 farklı faydası…
19 Mayıs 2020 12:14
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Sağlıklı bir seks yaşamının, genel sağlığınıza da birçok faydası olabilir. Dünyanın birçok farklı noktasından bilim insanları, yıllardır seks ile mastürbasyonun fiziksel ve mental faydalarını araştırıyor. İşte çeşitli araştırmalara göre seksin 5 farklı faydası…
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Seks, stres ve anksiyeteyi azaltabilir - The Journal of Sexual Medicine’a göre seksin ardından kortizon seviyelerinde azalma yaşanıyor. Kortizol vücudumuzun stres tepkisine sebep olan hormon. Seviyesi azaldığında kendimizi daha rahat hissederiz. Seks sırasında ayrıca endorfin de salgılanıyor. Bu sebeple seks de spordan sonra olduğu gibi moralimizi yükseltebilir.
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Seks yakınlığı artırıyor - “Aşk hormonu” olarak bilinen oksitosin seks sırasında salgılanır. Bu hormon güven ve empatiyle ilişkilidir.
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Seks daha iyi uyumanızı sağlayabilir - Vücudun oksitosin salgılaması ayrıca daha rahat uyumamızı sağlayabilir. Insider’a konuşan cinsel sağlık uzmanı Dr. Barb Depree, kadınların da erkeklerin de orgazm olduktan sonra daha iyi uyuduklarını bildirdiğini aktardı. International Society for Sexual Medicine’ın bir araştırmasına göre orgazmın ardından rahatlama hissiyatı veren prolaktin de salgılanıyor.
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Seks bağışıklık sistemini güçlendirebilir - 2018’de Journal of Sex Research, bir partnerle cinsel birliktelik yaşamak ile güçlü bağışıklı sistemi arasında bağ bulduğunu yazdı. Yapılan araştırmada ilişkiye girmemiş bir grup kadınla haftada en az iki cinsel biliktelik yaşayan bir grup kadın kıyaslandı. Cinsel olarak aktif olan grubunu tükürüğünde daha fazla immünoglobülin bulundu.
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Seks kalp sağlığını güçlendirebilir - Seks bir egzersiz sayılabilir. Bir araştırmaya göre 30 dakikalık bir cinsel birliktelikte ortalama 85 kalori yakılıyor. Egzersiz, tansiyonumuzu düşürür ve kalp hastalığı ihtimalini azaltır. Dr. Depree’ye göre seksin mental ve fiziksel etkileri sebebiyle tansiyon düşürmekte direkt bir etkisi var.