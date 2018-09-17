İşte Real Madrid'in yeni mabedi

Marca gazetesi, yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu'nun, stat yenilendikten sonra oluşacak görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 400 milyon euro harcanacak yeni Santiago Bernabeu projesinin görüntüleri nefes kesiyor. Yenileme projesinin 2018'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
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Marca gazetesi, yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu'nun, stat yenilendikten sonra oluşacak görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 400 milyon euro harcanacak yeni Santiago Bernabeu projesinin görüntüleri nefes kesiyor. Yenileme projesinin 2018'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
36
Marca gazetesi, yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu'nun, stat yenilendikten sonra oluşacak görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 400 milyon euro harcanacak yeni Santiago Bernabeu projesinin görüntüleri nefes kesiyor. Yenileme projesinin 2018'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
46
Marca gazetesi, yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu'nun, stat yenilendikten sonra oluşacak görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 400 milyon euro harcanacak yeni Santiago Bernabeu projesinin görüntüleri nefes kesiyor. Yenileme projesinin 2018'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
56
Marca gazetesi, yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu'nun, stat yenilendikten sonra oluşacak görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 400 milyon euro harcanacak yeni Santiago Bernabeu projesinin görüntüleri nefes kesiyor. Yenileme projesinin 2018'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
66
Marca gazetesi, yenileme çalışmaları süren Santiago Bernabeu'nun, stat yenilendikten sonra oluşacak görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 400 milyon euro harcanacak yeni Santiago Bernabeu projesinin görüntüleri nefes kesiyor. Yenileme projesinin 2018'in sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.