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MHP'de kurultay girişimine noktayı 'Devlet' koydu; işte polis barikatına takılan MHP'lilerden kareler...

15 Mayıs 2016 19:34

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4 genel başkan adayı Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın krultayın yapılması planlanan otel önünde bekleyen delegelere katılmasının ardından bir ortak bildiri yayımlandı.

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Eski grup başkanvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından okunan bildiride

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Adaylar kurultayın yapılmaması için valiliğin talimatıyla alınan güvenlik önlemlerini eleştirdi.

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Önlemlere ilişkin resmi yazıyı görmek istediğini söyleyen Meral Akşener, diğer adaylar ayrıldıktan sonra bir süre daha polis barikatı önünde bekledi.

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Sinan Oğan polis barikatları için

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Kurultayı haziranda yapacaklarını söyleyen Koray Aydın ise

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Ümit Özdağ ise yapılanların MHP'ye yönelik bir kumpas olduğunu ileri sürdü.

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Alanda hazır tutulan "hazırun" çetveline 900'e yakın delegenin imza attığı belirtiliyor. Delegelerin salt çoğunluğu, yani 621 delegenin olması durumunda olağanüstü kongre yapılabiliyor. Delegelerden alınacak imza bu nedenle önem taşıyor.

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Alanda zaman zaman gerginlik de oldu. Yolların kapatılması nedeniyle partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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Görüş ayrılığı yaşayan partililer arasında yaşanan tartışma da yumruklu kavgaya dönüştü.

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Muhalifler, attıkları sloganlarla da parti yönetimine tepki gösterdi. Sıkça "Bahçeli istifa", "Yönetim istifa" ve "Alparslan Türkeş'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar duyuldu.

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Büyük Anadolu Oteli'nin bulunduğu Ankara Esenboğa Havalimanı yolu da yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi.

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Açıklanan farklı yargı kararlarının ardından Ankara Valiliği kurultaya izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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