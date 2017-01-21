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İşte Obama’nın yeni sarayı!

21 Ocak 2017 00:19

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ABD Başkanı Obama 8 yıldır yaşadığı Beyaz Saray'dan taşınarak yerini yeni seçilen Donald Trump'a bıraktı.

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Obama ailesi iki yıl önce satın aldığı yeni malikanesine taşınmaya hazırlanıyor.

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Barack Obama’nın Başkanlık’tan ayrıldıktan sonra yaşayacağı ev belli oldu.

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2014 yılında 4,3 milyon dolara satılan evin büyüklüğü 8200 metrekare.

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Obama, 9 yatak odası, 1 egzersiz odası ve 8 banyosu bulunan evi, Bill Clinton’un bir zamanlar basın sekreterliği görevini yürüten Joe Lockhart’tan aldı.

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1928 yılında inşa edilen evin üst katında Obama’nın çalışabileceği bir ofis yer alıyor.

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İşte o evin içinden fotoğraflar...

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