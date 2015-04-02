İşte o görüntüler: Eylemciler adliye kapısından savcının odasına kadar böyle gitti
02 Nisan 2015 22:05
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Haber: Michelle Demishevich
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Kiraz’ın ölümüyle sonuçlanan rehine krizinden görüntüleri yayınladı
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Görüntülerde, eylemcilerden Şafak Yayla adliye girişinde elektronik turnike sisteminden elindeki avukat kartıyla giriyor
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Giriş yapmalarının ardından eylemciler, Savcı Kiraz'ın 6. kattaki odasına çıkıyor
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Eylemcilerden Bahtiyar Doğruyol, adliyeye vatandaş girişinden giriyor.
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6. kata ulaşan eylemciler, Savcı Kiraz'ın odasına böyle giriyor
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