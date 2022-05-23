İşte muhtemel rakipler ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda temsil edecek olan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin tamamı belli oldu
23 Mayıs 2022 16:14
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar belirlendi.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak. Bu turda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev veya Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşecek. Bu iki takımdan biriyle eşleşmesi, Fenerbahçe'nin sonraki turlardaki torbasını da belirleyecek.
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Monaco, Midtjylland - AEK Larnaca galibi, Sturm Graz ve Union Saint-Gilloise olacak.
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Fenerbahçe, Midtjylland ile eşleşir ve turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven olacak.
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Sarı lacivertli ekip, eğer 3. ön eleme turunu da geçerse gruplar öncesi son aşama olan playoff turuna kalacak. Buradaki muhtemel rakipleri ise bir önceki turdaki eşleşmesine bağlı olarak değişecek. Benfica veya Rangers ile eşleip playoff turuna kalırsa seri başı olacak. Dinamo Kiev veya PSV Eindhoven ile eşleşir playoff turuna kalır ise seri başı olamayacak.
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Şampiyonlar Ligi ön eleme turları tarihleri şu şekilde:
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2. Ön Eleme Turu | Kura Çekimi: 15 Haziran İlk Maçlar: 19-20 Temmuz Rövanşlar: 26-27 Temmuz
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3. Ön Eleme Turu | Kura Çekimi: 18 Temmuz İlk Maçlar: 2-3 Ağustos Rövanşlar: 9 Ağustos
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Play-off turu eşleşmeleri | Kura Çekimi: 1 Ağustos İlk Maçlar: 16-17 Ağustos Rövanşlar: 23-24 Ağustos