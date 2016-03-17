İşte Milli Takım'ın Euro 2016 formaları

EURO 2016 ve FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın giyeceği formalar belli oldu.
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Nike tarafından hazırlanan A Milli Takımın yeni formaları, ilk kez Mart ayında oynanacak İsveç ve Avusturya maçlarında giyilecek. Milli Takım, UEFA EURO 2016 ve FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 elemelerinde de bu formalarla sahaya çıkacak.
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Avrupa futbolunda önemli bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye için yeni bir şafak doğuyor. Bu dönüm noktasını kutlamak için, Türkiye, fark yaratan kültürel detaylar barındıran, uluslararası arenadaki yükselişini yansıtan, yenilikçi ve cesur yeni iç saha formasına kavuşuyor.
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Alttan siyah olarak başlayan yeni iç saha forması omuzlardan yukarı doğru yayılan güçlü bir kırmızıya dönüşen özel bir grafiğe sahip. Bu grafik zincirlerden yapılan savaşçı zırhını andırırken Türk mimarisinin en önemli parçalarından birisi olan karmaşık mozaik desenlerinden de ilham almaktadır.
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Türkiye Milli Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan "Formanın siyahtan kırmızıya doğru gitmesi, kırmızıyı ön plana çıkartması, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli değerlerini temsil eden renk kırmızı olduğu için çok önemli. İnşallah bu renklerle, bu formayla büyük başarılara imza atacağız. Forma beni çok heyecanlandırdı. Bir an önce üstüme giymek istiyorum." dedi.
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Milli Takımın yeni dış saha forması turkuazdan omuzlara doğru yayılarak beyaza dönüşen mikro geometrik şekillerin olduğu özel bir grafiğe sahip. Formada yer alan şekiller ve renkler Türk mimarisindeki güzel ve karmaşık mozaik uygulamalarını anımsatırken zincirlerden yapılan desen ilhamını savaşçı zırhından alır.