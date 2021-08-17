İşte lüksün sembolü haline gelen Louis Vuitton markası ve kuruluşunun ardındaki hikâye
17 Ağustos 2021 13:39
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Zenginliğin sembolü haline gelen Louis Vuitton ürünleri, yüksek moda dünyasının o kadar uzun süredir büyük bir parçası ki 1821’de doğan, şirketi 1854’te kuran ve 1892’de ölen Vuitton’un gerçek bir insan olduğunu unutmak kolay. İşte logonun arkasındaki adam hakkında bazı gerçekler…
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Listelist’ten Caner Cem Martı’nın derlemesine göre, Vuitton, 4 Ağustos 1821’de Fransa’nın Anchay kentinde doğdu. Ancak gözünü lüks bir dünyaya açmadı. Vuitton’un babası bir çiftçi, annesi ise bir değirmenciydi. Annesinin ölümü ve ardından babasının anlaşamadığı bir kadınla evlenmesinden sonra Vuitton, 1835’te henüz gençken evi terk etti. İki yılını küçük memleketinden Paris’e yürüyerek ve yol boyunca tuhaf işler yapıp, geçici barınaklar bularak geçirdi.
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1837’de Vuitton 16 yaşında Paris’e geldiğinde, at arabalarında, teknelerde ve trenlerde taşınan bagaj kutuları konusunda uzmanlaşan bir zanaatkar olan Mösyö Maréchal’in çırağı oldu. Vuitton, bu iş sayesinde iyi bir eğitim aldı ve itibar kazandı. 17 yıl Maréchal ile birlikte çalıştıktan sonra kendi atölyesini açmaya karar verdi.
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19. yüzyılda kişisel bir kutu yapımcısı ve paketleyiciye sahip olmak büyük bir lükstü. Bu insanlar Vuitton’a, Vuitton ise Napolyon III’ün karısı Fransa İmparatoriçesi Eugénie de Montijo’ya çalışıyordu. Vuitton, imparatoriçenin seyahat kıyafetlerini zarif bir şekilde paketlemekten sorumluydu. Bu etkileyici iş ile Vuitton ve ürünleri çağın elit sınıfının bir parçası haline geldi.
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1858’de Vuitton, kendi markasına ait ilk tasarımı yaptı. Su geçirmez, düz ve istiflenmesi kolay tasarım, o zamanlar popüler olan yuvarlak sandıklardan çok daha pratikti. Şaşırtıcı bir şekilde, Vuitton’un orijinal tasarımları ünlü LV monogramını barındırmıyordu. Ancak Trianon olarak bilinen dayanıklı gri bir kanvasla kaplıydı.
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19. yüzyılda kişisel bir kutu yapımcısı ve paketleyiciye sahip olmak büyük bir lükstü. Bu insanlar Vuitton’a, Vuitton ise Napolyon III’ün karısı Fransa İmparatoriçesi Eugénie de Montijo’ya çalışıyordu. Vuitton, imparatoriçenin seyahat kıyafetlerini zarif bir şekilde paketlemekten sorumluydu. Bu etkileyici iş ile Vuitton ve ürünleri çağın elit sınıfının bir parçası haline geldi.
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1858’de Vuitton, kendi markasına ait ilk tasarımı yaptı. Su geçirmez, düz ve istiflenmesi kolay tasarım, o zamanlar popüler olan yuvarlak sandıklardan çok daha pratikti. Şaşırtıcı bir şekilde, Vuitton’un orijinal tasarımları ünlü LV monogramını barındırmıyordu. Ancak Trianon olarak bilinen dayanıklı gri bir kanvasla kaplıydı.
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19. yüzyılda kişisel bir kutu yapımcısı ve paketleyiciye sahip olmak büyük bir lükstü. Bu insanlar Vuitton’a, Vuitton ise Napolyon III’ün karısı Fransa İmparatoriçesi Eugénie de Montijo’ya çalışıyordu. Vuitton, imparatoriçenin seyahat kıyafetlerini zarif bir şekilde paketlemekten sorumluydu. Bu etkileyici iş ile Vuitton ve ürünleri çağın elit sınıfının bir parçası haline geldi.
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1858’de Vuitton, kendi markasına ait ilk tasarımı yaptı. Su geçirmez, düz ve istiflenmesi kolay tasarım, o zamanlar popüler olan yuvarlak sandıklardan çok daha pratikti. Şaşırtıcı bir şekilde, Vuitton’un orijinal tasarımları ünlü LV monogramını barındırmıyordu. Ancak Trianon olarak bilinen dayanıklı gri bir kanvasla kaplıydı.
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Vuitton, 1876’da valizleri için çizgili bir kanvas deseni tanıttı. On iki yıl sonra, moda evinin bugün hâlâ kullandığı klasik bir dama tahtası deseni olan Damier baskısını çıkardı. Vuitton, bu kalıpları kısmen LV monogramı bile yaratılmadan önce olan sahteciliği önlemek için tasarladı.
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Fransa-Prusya Savaşı’nın şiddetli siyasi ayaklanması sırasında, Vuitton’un mallarına olan talep yavaşladı ve atölyesi yağmalanıp yıkıldı. Dükkânının yıkılmasından sonraki aylar içinde Vuitton kendini, işini iyi günlerine döndürmeye adadı. 1871’de Paris’in göbeğinde yeni ve daha lüks bir yer açtı.
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Louis Vuitton her zaman bir aile şirketi olmuştur. Vuitton’un oğlu Georges, 1886’da babasının sandıkları için yenilikçi bir kilit sisteminin patentini aldı. Kilitler o kadar etkiliydi ki Georges, Harry Houdini’ye kilitli bir Vuitton bagajından kaçması için meydan okudu (büyük sihirbaz ve kaçış sanatçısı bu meydan okumayı reddetti). Junior Vuitton’un kilit tasarımı bugün hâlâ kullanılmaktadır. Markaya kattığı tek şey bu değil: 1896’da Louis’in ölümünden birkaç yıl sonra Georges, babasına bir övgü olarak ünlü LV monogramını yarattı.
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Vuitton’un işi gerçekten hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. 1878’de o ve karısı, atölyesini çevreleyen bahçeye iki ev inşa ettirdi, böylece zanaatına mümkün olduğunca yakın oldu. Aile evi bugün hâlâ ayakta ve hatta orijinal dekorunu koruyor.
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Vuitton, ürünlerinin reklamını şu ifadeyle duyurdu: “En kırılgan nesneleri güvenli bir şekilde paketler. Paketleme modasında uzman.” Ancak hiçbir zaman çanta veya giysi tasarlamadı, sadece onları tutması ve koruması gereken zarif kılıfları tasarladı. Çantalar, tasarımcının ölümünden onlarca yıl sonrasına kadar Louis Vuitton markasının bir parçası olmadı ve giyim ürünleri çok daha sonra tasarlandı. 1997 yılında tasarımcı Marc Jacobs kreatif direktör oldu ve Louis Vuitton’un ilk hazır giyim serisini yarattı. Vuitton, Paris’teki ünlü bir dünya fuarı olan 1867 Exposition Universelle’de yenilikçi gövde tasarımları ile bronz madalya kazandı. Yirmi yıl sonra 1889 Fuarı’nda altın madalya kazandı.