İşte Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'daki Türkleri Ankara'ya getirecek uçaktan kareler
01 Şubat 2020 08:24
1 10 İşte Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'daki Türkleri Ankara'ya getiren uçaktan kareler 2 10 Koronavirüs'ün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 34'ü Türk 42 vatandaşı Türkiye'ye getirecek uçak Koca Yusuf'un içinden kareler paylaşıldı. 3 10 Birçok aşamadan geçerek tahliye edilen kişiler, son olarak Türkiye'den giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolerin ardından uçağa alındı. 4 10 Türk vatandaşlarıyla birlikte toplam tahliye edilecek kişi 48 olarak açıklanmıştı ancak uçakta 42 kişinin olduğu belirtildi. Bunun nedeniyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 5 10 Tahliye işlemini gerçekleştiren dev kargo uçağı, TSİ 06.55 sıralarında Wuhan'dan havalandı. 6 10 Milli Savunma Bakanlığı da gelişmeyi, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı" ifadeleriyle duyurdu. 7 10 İşte uçaktan kareler...
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