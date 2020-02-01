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İşte Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'daki Türkleri Ankara'ya getirecek uçaktan kareler

01 Şubat 2020 08:24

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İşte Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'daki Türkleri Ankara'ya getiren uçaktan kareler

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Koronavirüs'ün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 34'ü Türk 42 vatandaşı Türkiye'ye getirecek uçak Koca Yusuf'un içinden kareler paylaşıldı.

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Birçok aşamadan geçerek tahliye edilen kişiler, son olarak Türkiye'den giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolerin ardından uçağa alındı.

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Türk vatandaşlarıyla birlikte toplam tahliye edilecek kişi 48 olarak açıklanmıştı ancak uçakta 42 kişinin olduğu belirtildi. Bunun nedeniyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Tahliye işlemini gerçekleştiren dev kargo uçağı, TSİ 06.55 sıralarında Wuhan'dan havalandı.

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Milli Savunma Bakanlığı da gelişmeyi, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı" ifadeleriyle duyurdu.

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İşte uçaktan kareler...

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