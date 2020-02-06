İşte Koronavirüs mesaisi yapan Çinli sağlık çalışanları
06 Şubat 2020 09:40
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İşte Koronavirüs mesaisi yapan Çinli sağlık çalışanları
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Fotoğraflar, Koronavirüs'ün sıfır noktası Vuhan'da virüsün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece gündüz çalışan Çinli tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gözler önüne serdi.
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Koronavirüs'ün ortaya çıktığı ve karatinaya alınan Vuhan'da çalışan sağlık çalışanları uzun saatler iş başında. Yerel medyadan alınan bilgilere göre, birçok doktor ve hemşire günü ya hiç uyumadan ya da hastanelerde bulabildikleri bir sandalye üzerinde ya da yerde kısa süre kestirdikten sonra tekrar görevlerinin başına dönüyor.
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Ekiplerin virüse maruz kalmamak adına kullanmak zorunda oldukları, özel giysiler ve maskelerin ağırlığı da iş yüküne daha da zorlaştırıyor. Bütün gün yüzlerinden çıkaramadıkları maskeler çalışanların yüzlerinde derin izler bırakıyor. Durmadan artan sayıda hasta ile başa çıkmanın zihinsel ve duygusal stresinin yanı sıra, kalın takımlar ve sıkı maskeler, birçok hastane çalışanını yüzlerinde ve bedenlerinde kabarcıklar, yaralar ve kabuklar meydana gelmesine neden oluyor.
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Sağlık ekiplerinin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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Çin'de yerel medya, virüsün ortaya çıktığı yer olan Vuhan ve virüsten en çok etkilenen bir diğer şehir olan Hubei'de sağlık ekiplerinin gece-gündüz çalıştığını ve bütün gün oturmadıklarını ifade ediyor.
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Washington Post gazetesi, Çin'de sağlık çalışanlarının tuvalete gitmeye zamanları olmadığı için yetişkin bezi kullandıkları ifadelerine yer verdi.
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Çin'de sağlık ekiplerinin haftalardır evlerine gidemediği ve ailelerini göremediği belirtiliyor. Çinli doktorların aileleri hastanenin dışına çağırdıkları sağlık çalışanı yakınlarını uzaktan görüp temas kurmadan evlerine geri dönüyor.