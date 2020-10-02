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İşte Koronavirüs'e yakalanan siyasetçiler

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, aralarında dünya liderleri de bulunan birçok siyasetçi Koronavirüs'e yakalandı. İşte Covid-19'a yakalanan siyasiler

02 Ekim 2020 15:51

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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, aralarında dünya liderleri de bulunan birçok siyasetçi Koronavirüs'e yakalandı. İşte Covid-19'a yakalanan siyasiler

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ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump

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Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan

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Birleşik Krallık Galler Prensi Charles

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Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez

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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi

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Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev

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Britanya Başbakanı Boris Johnson

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

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İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar

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İran Sanayi, Maden Ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani

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Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli

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Fransa Kültür Bakanı Franck Riester

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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries

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