İşte Koronavirüs'e yakalanan siyasetçiler
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, aralarında dünya liderleri de bulunan birçok siyasetçi Koronavirüs'e yakalandı. İşte Covid-19'a yakalanan siyasiler
02 Ekim 2020 15:51
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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, aralarında dünya liderleri de bulunan birçok siyasetçi Koronavirüs'e yakalandı. İşte Covid-19'a yakalanan siyasiler
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ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump
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Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan
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Birleşik Krallık Galler Prensi Charles
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Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez
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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi
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Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
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Britanya Başbakanı Boris Johnson
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
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İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar
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İran Sanayi, Maden Ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani
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Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli
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Fransa Kültür Bakanı Franck Riester
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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries
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