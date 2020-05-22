İşte Korona günlerinde en çok sipariş edilen 10 kitap
22 Mayıs 2020 20:35
115
Yeni tip Koronavirüs döneminde Avrupa'nın en büyük kitabevi olan BKM KİTAP, 11 Mart’tan 10 Mayıs 2020 tarihine kadar olan 2 aylık dönemdeki istatistiklerinden yola çıkarak 'en çok kitap siparişi veren 10 il, en çok satan 10 kitap, en çok okunan 10 yazar, kitap dışında en çok satan ürünler ve en çok kitap siparişi verenlerin yaş aralığı' gibi verileri paylaştı
215
Veriler ışığında pandemi döneminde en çok okunan 10 yazar ise şöyle sıralandı; Sabahattin Ali, Stefan Zweig, Ahmet Ümit, Franz Kafka, Fyodor Mihayloviç, Dostoyevski, George Orwell, Varol Yaşaroğlu, Zülfü Livaneli, Beyza Alkoç, Jose Mauro de Vasconcelos En çok okunan kategoriler ise şu şekilde sıralandı; Edebiyat, çocuk, sınavlara hazırlık, eğitim, tarih kitapları
315
Pandemi dönemine ilişkin ortaya çıkan verilerde en çok kitap siparişi veren ilk 10 il de sırasıyla şöyle; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Kayseri. Nüfusa göre en çok kitapseverin bulunduğu iller ise sırasıyla Bursa, Bilecik, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Karabük, Denizli, Balıkesir ve Erzincan oldu.
415
Öte yandan pandemi döneminde roman en çok okunan tür olurken, pazartesi günleri Türkiye'deki okurların en çok kitap alışverişi yaptığı gün oldu. Kitap dışında en çok satan ürünler; kitap okuma gözlüğü, puzzle, mandala, boya kalemleri oyun kartları şeklinde sıralandı.
515
İşte Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart’tan 10 Mayıs 2020 tarihine kadar olan 2 aylık dönemde en çok okunan ilk 10 kitap şöyle;