İşte Kadıköy'de polisin müdahale ettiği Boğaziçi Üniversitesi protestosundan görüntüler
İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Emniyet, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de eylemle bağlantılı 104 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte o protestolardan görüntüler...
02 Şubat 2021 22:22
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Kadıköy'de, dün gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.
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Kadıköy'de toplanan grup "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attılar.
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Polisin birkaç kez müdahale etmesine rağmen gösteriler ara sokaklarda sürdü.
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Kadıköy üzerinde polis helikopterinin uçtuğu gözlenirken, alanda çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu da gözlendi.
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Polis ekiplerinin kendisine de müdahale ettiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, ara sokaklarda gözaltına alınan kişiler olduğunu belirtti.
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İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Kadıköy'de gözaltına alınanların ters ve düz kelepçeli biçimde 2 saatten fazla araçlarda tutulduğunu söyledi.
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Emniyet, olaylarda 104 kişinin gözaltına alındığını açıkladı