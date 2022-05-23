İşte Jorge Jesus'un istediği 2 transfer!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un resmen açıklanması beklenirken Portekiz basınından yeni detaylar geldi!
23 Mayıs 2022 11:26
112
Jesus'un maaşı ve tecrübeli çalıştırıcının istediği 2 futbolcu duyuruldu.
212
Süper Lig'in 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi...
312
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
412
Portekiz basınında çıkan habere göre; Jorge Jesus 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Portekizli çalıştırıcı ve ekibine toplam 7 milyon euro ödenecek.
512
Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3 ön elemeyi geçmesi gereken Fenerbahçe sezonu erken açacak.
612
Kanarya, Jesus'un isteği doğrultusunda transferi hızlı bir şekilde çözmeye çalışacak.
712
Portekiz'den Record'un haberine göre; Jorge Jesus, Benfica'dan öğrencisi Haris Seferovic'in transfer edilmesini talep etti.
812
30 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedilirken Portekiz ekibinin pazarlığa açık olduğu aktarıldı.
912
2017 yazında Benfica'ya giden Seferovic, toplamda 188 maçta 74 gol ve 26 asist üretti. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran İsviçreli golcü, ligde 10 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynadı.
1012
Haberde Jesus'un Estoril'de bu sezon 32 maçta 11 gol ve 4 asistlik performansla yıldızlaşan Andre Franco'yu da istediği kaydedildi.
1112
24 yaşındaki on numaranın sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona eriyor.
1212
Record, Fenerbahçe'nin Mergim Berisha ile yollarını ayıracağını da okuyucularına aktardı.