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İşte Jorge Jesus'un istediği 2 transfer!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un resmen açıklanması beklenirken Portekiz basınından yeni detaylar geldi!

23 Mayıs 2022 11:26

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Jesus'un maaşı ve tecrübeli çalıştırıcının istediği 2 futbolcu duyuruldu.

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Süper Lig'in 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi...

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Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

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Portekiz basınında çıkan habere göre; Jorge Jesus 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Portekizli çalıştırıcı ve ekibine toplam 7 milyon euro ödenecek.

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Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3 ön elemeyi geçmesi gereken Fenerbahçe sezonu erken açacak.

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Kanarya, Jesus'un isteği doğrultusunda transferi hızlı bir şekilde çözmeye çalışacak.

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Portekiz'den Record'un haberine göre; Jorge Jesus, Benfica'dan öğrencisi Haris Seferovic'in transfer edilmesini talep etti.

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30 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedilirken Portekiz ekibinin pazarlığa açık olduğu aktarıldı.

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2017 yazında Benfica'ya giden Seferovic, toplamda 188 maçta 74 gol ve 26 asist üretti. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran İsviçreli golcü, ligde 10 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynadı.

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Haberde Jesus'un Estoril'de bu sezon 32 maçta 11 gol ve 4 asistlik performansla yıldızlaşan Andre Franco'yu da istediği kaydedildi.

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24 yaşındaki on numaranın sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona eriyor.

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Record, Fenerbahçe'nin Mergim Berisha ile yollarını ayıracağını da okuyucularına aktardı.

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