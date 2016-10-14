İşte İstanbul’un en çapkın semtleri

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir online buluşma uygulaması, İstanbul’da uygulamayı en çok kullanılan yerleri açıkladı. Listede en çok tanışılan yerler arasında Fatih yer alıyor.
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Onedio’da yer alan habere göre, Happn isimli uygulamanın kullanıcılarının en çok tanıştığı yerleri Bağdat Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Atatürk Havalimanı olarak sıralıyor.
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Fatih’i diğer semtlere bağlayan Vatan Caddesi ve Macar Kardeşler Caddeleri de en çok tanışma yaşanan noktalar arasında yer alıyor.
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Tarihi Yarımada’nın ardından en popüler ikinci bölgeyi, Anadolu Yakası’nın sahil hattındaki üç komşu ilçesi Kadıköy, Üsküdar ve Maltepe oluşturuyor.
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Üçüncü sırada ise Avrupa yakasının gözde semtlerinden olan Şişli-Beşiktaş hattındaki semtler ve caddeler yer alıyor.
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En çok tanışma yaşanan bölgeler arasında dördüncü sıradaysa Bahçelievler – Yeşilköy hattındaki semt ve caddeler yer alıyor. Bu bölgenin en popüler tanışma noktası, her gün on binlerce kişiyi ağırlayan İstanbul Atatürk Havalimanı.