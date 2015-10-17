İşte internet fenomeni olan o fotoğrafın hikâyesi...
17 Ekim 2015 12:49
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Surat ifadesiyle internette 'başarmanın' sembolü olan çocuklardan olan Sammy Griner, artık büyüdü...
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Babasının paylaştığı fotoğrafla ünlü olan Sam, şimdi böbrek hastası babası için bağış topluyor.
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Radikal'in çeviri haberine göre bugün 8 yaşına gelen Sam ile annesi Laney, baba Justin'in bir an önce iyileşebilmesi için bir bağış kampanyası başlattı. ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan anne Laney, bu kampanyayı 8 Nisan'da başlatmış. Ancak GoFundMe.com sitesindeki kampanyayı oluştururken, oğlunun adından bahsetmemiş. Daha sonra fikrini değiştirmiş ve "Justin'e böbrek nakli" adını verdiği kampanyanın görseline oğullarının da bulunduğu bir görsel eklemiş ve kampanya böylece daha fazla kişiye ulaşmış.
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"Eğer insanlar bağış toplanan kişinin, kendilerini güldüren bu çocuğun babası olduğunu bilirlerse, hedefimize daha kolay ulaşabiliriz diye düşündüm" diyen Laney'nin bu hamlesi başarılı da oldu. Kampanyada "başarılı çocuk" ifadesinin (İngilizcede bilinen adıyla 'meme') kullanılmasından sonra yaklaşık 400 kişi Justin için bağışta bulundu.
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Böylece ilaçları, ameliyatı ve ameliyat sonrası bakımı 75 bin dolar (yaklaşık 201.000 TL) tutan baba Justin için hedeflenen bağışın yarısı toplandı. Sammy'nin babası Justin, aslında uzun süredir böbreklerinden rahatsızdı. Tedavisine Sammy'nin doğmasından çok önce başlayan Justin, haftada 3 kere diyalize giriyordu. Fakat tedavi bir türlü olumlu sonuçlanmıyordu.
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2007'de oğlu Sammy'nin fotoğrafını çekip Flickr'da paylaşan ve bilmeden onun ünlü olmasına sebep olan baba Justin, oğlunun bu kadar ünlü olmasına şaşırdığını söylüyor ve " 'Başarılı Çocuk' ifadesinin internette popüler olduğunu biliyorum. Ama bizim açımızdan bakıldığında o sadece bizim 8 yaşındaki oğlumuz Sam… Fakat Sam'in yıllar içinde tüm dünyadaki insanlara ulaşmış olması inanılmaz bir duygu" diyor.