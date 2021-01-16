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İşte IMBD’nin ocak ayı en iyi film listesinde ilk 25

16 Ocak 2021 13:40

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IMDb'nin, ocak ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte pandemi nedeniyle dijital platformda yayınlanan yapımların zirvede olduğu, en popüler 25 yabancı film...

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Greenland (2020) 6,4

326

Metalin Sesi (2019) 7,8

426

Parazit (2019) 8,6

526

One Night in Miami (2020) 6,1

626

Kaç (2020) 6,7

726

After: Paramparça (2020) 5,0

826

Mulan (2020) 5,6

926

Nomadland (2020) 7,7

1026

The Gentlemen (2019) 7,8

1126

Outside the Wire (2021)

1226

Avengers: Endgame (2019) 8,4

1326

Druk (2020) 7,8

1426

Wonder Woman (2017) 7,4

1526

The Karate Kid Part II (1986) 6,1

1626

Locked Down (2021)

1726

Karate Kid 3 (1989) 5,3

1826

Kahramanlık Sırası Bizde (2020) 4,7

1926

Promising Young Woman (2020) 7,4

2026

Gece Yarısı Gökyüzü (2020) 5,6

2126

The Karate Kid (1984) 7,3

2226

Bir Kadının Parçaları (2020) 7,1

2326

Shadow in the Cloud 4,7

2426

Tenet (2020) 7,5

2526

Wonder Woman 1984 (2020) 5,5

2626

Soul (2020) 8,1

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