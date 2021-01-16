İşte IMBD’nin ocak ayı en iyi film listesinde ilk 25
16 Ocak 2021 13:40
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IMDb'nin, ocak ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte pandemi nedeniyle dijital platformda yayınlanan yapımların zirvede olduğu, en popüler 25 yabancı film...
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Metalin Sesi (2019) 7,8
526
One Night in Miami (2020) 6,1
726
After: Paramparça (2020) 5,0
1026
The Gentlemen (2019) 7,8
1126
Outside the Wire (2021)
1226
Avengers: Endgame (2019) 8,4
1426
Wonder Woman (2017) 7,4
1526
The Karate Kid Part II (1986) 6,1
1726
Karate Kid 3 (1989) 5,3
1826
Kahramanlık Sırası Bizde (2020) 4,7
1926
Promising Young Woman (2020) 7,4
2026
Gece Yarısı Gökyüzü (2020) 5,6
2126
The Karate Kid (1984) 7,3
2226
Bir Kadının Parçaları (2020) 7,1
2326
Shadow in the Cloud 4,7
2526
Wonder Woman 1984 (2020) 5,5
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