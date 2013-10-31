İşte hıyar yemeye başlamanız için 8 neden

Hıyar vücudun kaybettiği suyu kazanmasına yardımcı olur. Yanmış tene hıyar sürmek yanığın acısını azaltır.
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Hıyar vücuttaki toksinlerin temizlenmesinde etkilidir. Düzenli hıyar yemek böbrek taşının çözülmesine yardımcı olur.
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Hıyar günlük vitamin ihtiyacınızın çoğunu karşılar. Hıyar deriye yararlı potasyum, magnezyum ve silikon mineralleri içerir.
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Hıyar içerdiği liflerle sindirim sistemin iyi gelir. Kilo kaybına iyi geldiği gibi düzenli tüketildiğinde kabızlığı da önler. Göze konulan bir dilim hıyar göz altı torbalarına iyi gelir.
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Hıyar tüketmek prostat, göğüs, yumurtalık ve rahim kanseri riskini azaltır. Hıyar diyabeti iyileştirir, kolestrolü azaltır ve kan basıncına iyi gelir.
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Ağız kokusu ve hastalıklı dişetlerinden muzdaripseniz ağzınızı hıyar suyu ile çalkalayın.
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Hıyar içerdiği silika minerali ile tırnakları kuvvetlendirir, saç üretimini arttırır. Silika ayrıca eklemlere de iyi gelir. Havuç suyu ile karıştırılırsa, hıyar ürik asiti azaltarak Artrit acısını azaltır.
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Yoğun alkol tüketiminin ardından yatmadan önce hıyar yemek akşamdan kalma başağrısını engeller. Ayrıca ürik asit içeriği ile böbrek sağlığına iyi gelir.