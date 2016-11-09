İşte Hillary Clinton ve Donald Trump'ı destekleyen ünlüler
09 Kasım 2016 02:43
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ABD başkanlık seçimlerinde adaylar Hillary Clinton ve Donald Trump arasında kıyasıya rekabet sürerken ünlü isimlerden her iki isme de destek geldi. İşte başkan adayları için oy istemekten çekinmeyen ve kendi oy renklerini açıklamaktan çekinmeyen ünlüler...
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Bazı ünlüler sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla bazı isimler de çeşitli yayınlara verdikleri söyleşilerle Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trumpa'a olan desteklerini açık açık dile getirdiler. İşte Donald Trump'a oy isteyen ünlüler...
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Destekleyenler arasında Adele, Katy Perry, Beyonce ve Jay Z gibi, çıktığı sahneden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton için oy isteyen ünlüler var. İşte oyunu Hillary Clinton'dan yana kullanacak ünlüler...