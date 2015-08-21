İşte günlük hayatın vazgeçilmezi olan çayın bilinmeyenleri
21 Ağustos 2015 18:32
115
Çayın ilk yudumlanışı M.Ö. 2737 yılına, Çin İmparatorluğu'na kadar dayanıyor
215
Rize Ticaret Borsası'nın verilerine göre, ülkemizde her 100 kişiden 96'sı çay içiyor.
315
Çay içmeyen yüzde dörtlük kısmı ise bebekler oluşturuyor.
415
Ülkemizde günde ortalama 245 milyon bardak çay tüketilirken, bunun yüzde 65'i evlerde, yüzde 13'ü iş yerlerinde, yüzde 11'i misafirlikte, yüzde 5'i kafelerde, yüzde 4'ü kahvehanelerde yüzde 2'si ise okul kantinlerinde tüketiliyor.
515
Avrupa'ya çayın gelişi 17. yüzyıla dayanırken, ülkemizde ise çay tarımının başlaması 1940'lı yıllarda başladı.
615
Hindistan ve Sri Lanka gibi ülkelerde çay bitkisi üzerine kar yağmadığı için çay bitkisinde oluşan hastalıklar ve böcekler ile mücadelede kimyasal ilaçlar kullanılıyor.
715
Dünyada çay üreticisi ülkeler arasında çay bitkisi üzerine kar yağan tek ülke Türkiye.
815
Bu nedenle Türk çayında hastalıklar ve haşere oluşmadığından ilaçlama yapılmıyor ve Türk çayı dünyanın en organik çayı olarak kabul ediliyor.
915
Türkiye çay tüketimi açısından dünyanın en çok çay tüketen 4. ülkesi konumunda.
1015
Günlük içecek tüketimimizin önemli bir bölümünü karşıladığımız çay, mide ağrılarına, idrar yolları iltihabına, baş ağrılarına, kalp hastalıklarına ve tümörlere iyi geliyor.
1115
Şu anda bilim insanları çayın kalp hastalıkları ve kanser üzerindeki etkilerini de araştırıyor.
1215
Peki çayı demlerken nelere dikkat etmeliyiz? Çayı demlerken iyi su kullanılmalı, mutlaka porselen demlik tercih edilmeli
1315
Temiz demlik içine her bardak için bir çay kaşığı dolusu çay konularak ılık su ile yıkanmalı, su tam kaynama noktasında iken hemen alınıp demliğe aktarılmamalı.
1415
Demliğe aktarılırken, kaynamanın durması, 100 C'den birkaç derece aşağı sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidi. Çaydanlıkta kaynar suyun ateşi kısılarak demlik çaydanlığın üzerine oturtulmalı ve dem kaynatılmamalı.
1515
Çayın demlenme süresi 10-15 dakika olmalı. Ancak aromanın tam elde edilmesi için bu süre Türk çaylarında 25-30 dakikaya kadar çıkartılabilir. Kaynak: Sözcü gazetesi