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İşte Galatasaray'ın muhtemel derbi 11'i

06 Şubat 2021 10:38

112

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'ın, derbiye şu 11'le çıkması bekleniyor.

212

Muslera

312

Yedlin

412

Ryan Donk

512

Marcao

612

Saracchi

712

Taylan Antalyalı

812

Belhanda

912

Emre Kılınç

1012

Arda Turan

1112

Onyekuru

1212

Mohamed

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