İşte fotoğraflarla Galatasaray - Beşiktaş derbisi
09 Mayıs 2016 13:59
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş TT Arena'da karşı karşıya geldi.
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Beşiktaş'ın zirve mücadelesi için büyük önem taşıyan karşılaşma Galatasaray için ise bir prestij mücadelesiydi.
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Yüksek tempolu geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda ise tek gol vardı.
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Beşiktaş 76. dakikada golcüsü Mario Gomez'le öne geçti. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca siyah-beyazlılar altın değerindeki 3 puanın sahibi olarak liderliğini sürdürdü.
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Beşiktaş, bu galibiyetle yenerek puanını 76'ya çıkararak maç eksiği bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puanını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe, yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
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Karşılaşmayı Beşiktaşlı oyuncu Tosic'in eşi Jelena Karleusa da izledi.
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Tribünlerde Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'un annesi de vardı.
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Galatasaraylı oyuncu hakan Balta'nın eşi Derya Balta (solda) ve Ece Erken de maçı izledi.
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Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlemeye gelen Hagi, tribünlerden büyük alkış aldı.
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Galatasaray taraftarları, maçtan önce Beşiktaşlı futbolcular Olcay Şahan ve Cenk Tosun ile selfie yaptı.
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