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İşte Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Comolli'nin tartışmalı futbolcu tercihleri

Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı seçilmesinin ardından sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli istifa etti. Comolli'nin sportif direktörlük yaptığı bir buçuk sezonu Fenerbahçe hiçbir kupa kazanamadı. Sportif direktörlük yaptığı dönemde transferlerde en çok sözü geçen isimlerden biri olduğu bilinen Comolli'nin yaptığı seçtiği isimlerin bazıları çok eleştirildi. Comolli özellikle geçen sezon getirdiği kadar gönderdiği Giuliano ve Josef de Souza gibi isimlerle de tartışma yarattı. İşte Comolli döneminde Fenerbahçe'ye imza atan oyuncular

16 Ocak 2020 14:49

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Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı seçilmesinin ardından sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli istifa etti. Comolli'nin sportif direktörlük yaptığı bir buçuk sezonu Fenerbahçe hiçbir kupa kazanamadı. Sportif direktörlük yaptığı dönemde transferlerde en çok sözü geçen isimlerden biri olduğu bilinen Comolli'nin yaptığı seçtiği isimlerin bazıları çok eleştirildi. Comolli özellikle geçen sezon getirdiği kadar gönderdiği Giuliano ve Josef de Souza gibi isimlerle de tartışma yarattı. İşte Comolli döneminde Fenerbahçe'ye imza atan oyuncular

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İslam Slimani

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Michael Frey

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Andre Ayew

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Yassine Benzia

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Berke Özer

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Murat Sağlam

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Barış Alıcı

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Miha Zajc

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Tolgay Arslan

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Tolga Ciğerci

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Victor Moses

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Diego Reyes

1426

Harun Tekin

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Ferdi Kadıoğlu

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Allahyar

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Jailson

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Altay Bayındır

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Adil Rami

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Deniz Türüç

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Luiz Gustavo

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Max Kruse

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Sadık Çiftpınar

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Serdar Aziz

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Vedat Muriqi

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Mevlüt Erdinç

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