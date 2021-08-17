İşte Fenerbahçe'nin Ozan Tufan planı

Watford ile anlaşan Ozan Tufan için söz sırası Fenerbahçe'de.
17 Ağustos 2021 14:35
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Sabah gazetesinin haberine göre; İngiliz yetkilileri ile görüşme halinde olan Sarı-Lacivertli yönetimin Ozan transferindeki planı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ise takasla geliyor.
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Geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe hem Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'da çok sayıda kulübün dikkatini çeken Ozan Tufan'a İngiltere kapısı açılıyor.
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Daha önce Crystal Palace'a transferi son anda gerçekleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Watford ile prensip anlaşmasına vardı.
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Sarı-Lacivertli kulüp ile menajerler aracılığıyla ilk teması kuran İngiliz yetkililerin, resmi teklifini yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
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Watford, Ozan için kiralama teklifi sunarken, Fenerbahçe yönetimi sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Transferle ilgili son durum bugün netlik kazanacak.
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Milli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali hayli yüksek görünüyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe limit konusunda rahatlayacak. Böylelikle planlanan santrfor, sol kanat ve orta alan takviyeleri için limit açılacak ve Kanarya, hedeflediği isimler üzerinde daha net biçimde yoğunlaşacak.
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Bu arada Serdar Dursun'un sakatlanması sonrası golcü transferinde hızını artıran Fenerbahçe, Fransa'da pazarlık masasına oturduğu Moussa Dembele'yi bitiriyor.
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Fransız santrfor ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Pelkas için İstanbul'a gelecek olan Lyon'un sportif direktörü Juninho ile görüşmeleri başlatacak. Takas formülüyle transferin çözülmesini isteyen Fenerbahçe, bir an önce bu işi bitirip 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Öte yandan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de yeni transfer Serdar Dursun'dan geldi. Sarılacivertlilerin 1-0 kazandığı Adana Demirspor maçında ikinci yarıda oyuna giren 29 yaşındaki forvet, 70. dakikada omzunu tutarak saha kenarına gelmişti.
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Fenerbahçe dün oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Serdar'ın yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı bildirilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.
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Kanarya'da Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra sakatlar listesine Serdar da eklendi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon formasını giydiği Darmstadt 98'de 27 gol atarak Almanya Bundesliga 2'de gol kralı olmuştu.