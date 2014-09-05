Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçağı ve davetli gazeteciler
05 Eylül 2014 22:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni uçağıyla NATO zirvesi için Galler’e giderken gazetecileri de konuk etti. (Soldan sağa doğru: Serpil Çevikcan (Milliyet), Emin Pazarcı (Akşam), Murat Çelik (Vatan),Okan Müderrisoğlu (Sabah), Mustafa Kartoğlu (Star),Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı), Akif Beki (Hürriyet), Abdülkadir Selvi (Yeni Şafak), Nuri Elibol (Türkiye),Yener Dönmez (Akit), Talat Atilla (Güneş)
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Soldan Sağa doğru: Mahmut Övür (Sabah), Ali Bayramoğlu (Yeni Şafak), Ahmet Taşgetiren (Star), Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı), Hasan Karakaya (Yeni Akit), Murat Kelkitoğlu (Güneş) Ayaktakiler: Kurtuluş Tayiz (Akşam), İsmail Kapan (Türkiye)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni alınan Airbus 330-200 tipi uçağı kendisinin tasarladığını söyledi
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Uçak alındıktan sonra kırmızı beyaz renklere boyandı