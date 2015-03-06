İşte Erdoğan'ın oturacağı '250 odalı' mini 'Ak Saray’ın içi
06 Mart 2015 12:04
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(Sözcü: Başak Kaya) Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan 'Ak Saray’ın arazisi içinde, Erdoğan’ın oturacağı evin inşaatında sona gelindi. İçinde havuz, sauna, masaj odası, şömine, gıda deposu ve 153 metrekarelik mutfağı olan konutta, dev bir kasa için de yer ayrıldı. Kasanın olduğu bölüm, özel bir geçitle yatak odası ve Erdoğan’ın çalışma ofisine bağlandı…
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Erdoğan ailesi için “Aile yemek odası ve aile salonu” yapıldı. Yatak odası ile bağlantılı bir de kasa odası var. Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun 250 odalı olacağını açıklamıştı.
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Zehirlenmeye karşı önlem alanErdoğan’ın mutfak personeli için geniş bir alan bırakıldı. Gıda analizi için alınan cihazlar buraya konulacak.
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Evde 2 havuz bulunuyor. Kapalı olan 104 metrekare, açık olan 89 metrekare. Ayrıca, sauna, hamam ve masaj salonları da yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan evin yaklaşık 250 odası var. Mimarisi ise Ak Saray’a benziyor.