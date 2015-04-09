İşte Erdoğan'ın oturacağı '250 odalı' mini 'Ak Saray'
09 Nisan 2015 13:14
15
Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesi içinde inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda sona yaklaşıldı. (Hürriyet / Selahattin SÖNMEZ)
25
Dış cephesi tamamlanan konut da Saray gibi akşamları aydınlatılmaya başlandı.
35
Halen Dışişleri Konutu’nda yaşayan Tayyip ve Emine Erdoğan çiftinin, birkaç ay içinde konuta taşınması planlanıyor.
45
Mimarlar Odası, 1150 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanına inşa edilen 7 bin metrekarelik alan üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun 250 odalı olacağını açıklamıştı.
© Tüm hakları saklıdır.