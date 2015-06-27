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İşte dünyanın mutsuz kedisi Luhu

27 Haziran 2015 18:58

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Luhu adlı depresif kedi, sahibinin fotoğraflarını Instagram’da paylaşmasıyla fenomen haline geldi. İşte Luhu’nun üzgün anları...

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