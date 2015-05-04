İşte dünyanın beklediği o bebekten ilk fotoğraflar
04 Mayıs 2015 13:17
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Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi
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Doğum sancıları başlayan prensesin bu sabah TSİ 4:00 sularında Kensington Sarayı'ndan araçla Saint Mary's Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirilmişti
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Bebek ilk kez doğduğu St. Mary's Hastanesi'nin kapısında basın mensuplarına gösterildi
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Prens William ve eşi Kate Middleton'da gülümseyerek kameralara el salladı
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Bebek Prens Charles, Prens William ve Prens George'un ardından İngiltere kraliyet tahtının dördüncü sıradaki varisi olacak
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'Prenses'in dünyaya gelişini bazı İngiliz vatandaşlar böyle kutladı
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