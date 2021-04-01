İşte dünyanın en pahalı otomobili!
Dünyada sadece 36 adet üretilen 1963 model Ferrari 250 GTO, 2018 yılında yapılan bir açık artırmada 70 milyon dolara satıldı
01 Nisan 2021 08:58
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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İşte dünyanın en pahalı otomobili!
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