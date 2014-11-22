İşte dünyanın en mutlu ülkeleri
22 Kasım 2014 15:15
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Happy Planet Index (HPI) tarafından dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en mutlu insanları Kosta Rika, Vietnam ve Kolombiya gibi ülkelerde yaşıyor.
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151 ülkenin yer aldığı istatistiklerde, servet ve zenginlik gibi kıstasların dışında manevi mutluluk değerleri baz alındı.
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Araştırma sonuçları ılıman, yaşam sürelerinin uzun olduğu, çevre temizliğine önem veren, doğası güzel ülkelerde yaşayanların daha mutlu olduğunu ortaya koydu.
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Bu etkenler çerçevesinde 44. Sırada yer alan Türkiye’de mutlu insanların oranı yüzde 47.6 olarak ölçüldü.
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