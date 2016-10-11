İşte dünyanın en eğitimli 11 ülkesi

Dünya Ekonomik Forumu, yıllık Küresel Rekabet Raporu'nun bir parçası olarak dünyanın en eğitimli ülkelerini belirledi. Singapur'daki eğitim sistemi dünyada en çok kabul edilen eğitim sistemi olarak biliniyor. Yoğun ve sert bir eğitim sistemleri mevcut. Küresel karşılaştırmalar yapıldığında matematik ve fen yeteneği genellikle Singapur'un eğitim sisteminin temelini oluşturuyor.
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Finlandiya'nın eğitim sisteminde öğretmenler, ülke mezunlarının en başarılı % 10'unun içinden seçiliyor ve eğitim alanında yüksek lisans derecesi edinmesi gerekliliği buluyor.
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Hollanda eğitimin birçok alanında yüksek sırada yer alıyor. Hollanda, üniversite mevzunu insan sayısı bakımından % 24 olan OECD ortalamasının oldukça üzerinde.
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İsviçre'de, 25- 64 yaştakilerin % 86'sı orta öğrenimini tamamlamış durumda. AB ortalamasına göre yılda öğrenci başına £ 7,500 ($ 9,500) düşerken, İsviçre de ortalama £ 12,500 ($ 16,000) düşüyor.
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Belçika'da yüksek öğrenim görmüş kişilerde işsizlik oranı yüzde 3 civarında. Ülkede öğretmenlerin maaşları 57 bin euro ile OECD ortalaması olan 39 bin euronun çok üzerinde.
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Danimarka, kendi zenginliğinin büyük kısmını eğitim alanına yatıran bir OECD ülkesi. Ülkede gayri safi milli hasılanın yüzde 7,9'u eğitim kurumlarına yatırılıyor.
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Norveç'te vergileri yüksek olan ve eğitime büyük yatırımlar yapan bir ülke. İlk öğretim ve orta öğretimde öğrenci başına yaklaşık 11 bin euro (14,000 $) yıllık harcama ayırıyor.
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Amerikalı yetişkinlerin yüzde 43'ü üniversite eğitimi alıyor. Bu yönüyle ABD, OECD'deki 5'nci sıraya yerleşmeyi başarıyor.
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Avustralya yükse öğrenim mezunu yetişkinlerin çoğunlukta olduğu bir ülke. Ülkenin yüzde 43'ü okulu bitirdikten sonra bir kurumda eğitim almaya devam ediyor. Bu bakımdan sadece Kanada, Japonya, İsrail, Kore, ABD ve İngiltere'nin gerisinde yer alıyor.
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Yeni Zelanda, dünyanın en iyi eğitim sistemleri arasında yer alan bir ülke ve yenilikçi bir eğitim departmanına sahip. Hükümet eylül ayından itibaren online eğitim düzenlemeyi planlıyor, bu sayede öğrencilerin haftanın belirli günlerinde okula devam zorunluluğu olmayacak.
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330 bin kişilik nüfusuyla küçük bir kuzey ülkesi olan İzlanda, küresel endekste yüksek sıralarda fakat İskandinav ülkeleri arasında eğitime en az harcamayı yapan ülke.