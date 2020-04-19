İşte dünyanın dört bir yanında sokaklardan Koronavirüs resimleri
Yeni tip Koronavirüs salgını dünya genelinde 2.3 milyondan fazla insanı etkiledi. Salgının görüldüğü ülkelerde hayat durma noktasına gelirken sokak sanatçıları da şehir duvarlarına Covid-19 pandemisini temsil eden çizimler yapmaya başladı
19 Nisan 2020 13:03
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Yeni tip Koronavirüs salgını dünya genelinde 2.3 milyondan fazla insanı etkiledi. Salgının görüldüğü ülkelerde hayat durma noktasına gelirken sokak sanatçıları da şehir duvarlarına Covid-19 pandemisini temsil eden çizimler yapmaya başladı. İşte farklı ülkelerden Koronavirüs temalı duvar resimleri: