İşte dünyada yürürlükte olan OHAL uygulamaları ve gerekçeleri
21 Temmuz 2016 17:09
110
OHAL (Olağanüstü Hal) ülkelerin mevcut işlerliğinde tercih ettiği bir seçenek değilse de şuan siyasi, dış tehditler ve doğal afetler gerekçesiyle uygulanan ve hala devam eden OHAL uygulamaları mevcut. OHAL durumlarında her ülkenin OHAL şartının ve uygulamasının diğer ülkelerle aynı olmadığı da biliniyor. İşte dünyada yürürlükte olan OHAL uygulama örnekleri ve gerekçeleri…
210
12 Haziran 2016 günü Orlando'da bir gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti, Orange County'de olağanüstü hal ilan etti. Orlando gece kulübü saldırısında saldırgan terörist dahil 50 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi yaralanmıştı.
310
Fransa, 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hal ilan etti. Kasım 2015'te altı ayrı noktada yapılan terör saldırılarında 7'si saldırgan 137 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Fransa'daki OHAL 6 ay daha uzatıldı.
410
OHAL (Olağanüstü Hal) ülkelerin mevcut işlerliğinde tercih ettiği bir seçenek değilse de şuan siyasi, dış tehditler ve doğal afetler gerekçesiyle uygulanan ve hala devam eden OHAL uygulamaları mevcut. OHAL durumlarında her ülkenin OHAL şartının ve uygulamasının diğer ülkelerle aynı olmadığı da biliniyor. İşte dünyada yürürlükte olan OHAL uygulama örnekleri ve gerekçeleri… Orlando gece kulübü saldırısında saldırgan terörist dahil 50 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi yaralanmıştı. Fransa, 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hal ilan etti. Kasım 2015'te altı ayrı noktada yapılan terör saldırılarında 7'si saldırgan 137 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Fransa'daki OHAL 6 ay daha uzatıldı. Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Orman Yangını sonucunda Alberta, Kanada'da olağanüstü hal ilan etti. Felakette 589 bin hektar alan, 2400 civarı bina, 665 kamp alanı yanmıştı. Yangında herhangi bir can kaybı olmamıştı. Yangın, Kanada tarihindeki en büyük felaket oldu. 1 Mayıs'ta başlayan yangın 5 Temmuz'da ancak kontrol altına alınabildi.
510
Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hal ilan etti. 2500 civarında can kaybının yaşandığı fırtınada 100 milyon dolar ekonomik hasar olmuştu. Fırtına tam altı gün sürmüş ve 1079 kişi felakette kaybolmuştur. Fırtına sonrası yürürlüğe konan OHAL hala sürüyor.
610
Myanmar, sokak şiddeti sonucunda Meiktila'da olağanüstü hal ilan etti. Ülkede, Budistler ve Müslümanlar arasında şiddet olayları baş gösterdikten sonra çıkan çatışmalarda birçok can kaybı yaşanmıştı. OHAL hala sürüyor.
710
Kırım hükümeti, ülkede yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Kırım'da elektrik yüksek gerilim hatlarının patlatılması sonucu nüfusun dörtte üçü, yani yaklaşık 2 milyon insanın elektrik enerjisinden mahrum kalması sonrası ilan edilen OHAL hala devam ediyor.
810
Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016'da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
910
ABD'de North Carolina, Tennessee, Maryland, Pennsylvania, Georgia, Virginia, West Virginia, and New Jersey gibi eyaletler kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiler. 630.000 insanın etkilenip 55 kişinin öldüğü kar fırtınası, en sert şekilde Orta ve Doğu Amerika'yı vurdu. Fırtınanın verdiği ekonomik hasarın 500 milyon ile 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Fırtına Kuzey Doğu Amerika ve Orta Atlantik'te 91 santime kadar kar bırakmıştır. Toplamda 9 gün sürmüş fırtına ertesi ilan edilen OHALi hala devam ediyor.
1010
Devlet başkanı Nicolas Maduro, Venezuella'nın içerideki düşmanları ve ABD tarafından işgali için ortam hazırladığını öne sürerek Mayıs ayında OHAL ilan etmişti. Muhalifler, Maduro'nun iktidarın referandumla elinden alınması ihtimaline karşı böyle bir hamle yaptığı iddia etmiştir. Ülkede OHAL ardından çok büyük protesto gösterileri olmuş; gıda, ilaç ve yakıt gibi hayati ihtiyaçlarda büyük sıkıntılar yaşanmıştır. OHAL durumu hala devam ediyor.