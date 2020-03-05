İşte Çin'de insanların Koronavirüs’e karşı aldığı önlemler
05 Mart 2020 11:56
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İşte insanların Koronavirüs’e karşı aldığı önlemlerden bazıları
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor. Virüse yakalanan kişi sayısındaki artış korkuturken, insanların bu hastalığa yakalanmamak için aldıkları önlemler de dikkat çekti.
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Ölümcül Koronavirüs Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 95 binin üzerinde insana bulaşmış durumda. Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 300'e yükseldi. Virüs neredeyse tüm kıtalara yayıldı. Çin anakarası milyonlarca insanını karantina altında tutmaya devam ederken bir yandan da günlük hayatı devam ettirmeye çalışıyor.
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Çin'de berberler Koronavirüs salgınından korunmak için hazırladıkları bir aparat ile müşterilerine çok yaklaşmadan saç kesimi ve benzeri bütün istekleri yerine getirmeye çalışıyor.
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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Çinli yetkililer, ölümcül virüsün yayılmasını durdurmak için kullanılmış banknotları dezenfekte etmeye ve 14 gün boyunca karantinada tutmaya başladı. Destelerce kullanılmış yuanı ultraviole ışık altında ya da yüksek ısıda tutan banka çalışanları, nakit paraları tekrar kullanıma sokmadan önce 14 gün boyunca karantinada tutuyor.
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Haberin ardından sosyal medyada Çin'deki bir bankadan görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde çalışanların paraları nasıl dezenfekte ettiği ve ardından karantinaya aldığı gözler önüne seriliyor.
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Yayılma hızı bir türlü yavaşlatılamayan Koronavirüs nedeniyle halka açık yerleri dezenfekte etmek ve insanlar arasındaki teması en aza indirmek Pekin hükûmetinin eylem planının ilk unsuru olarak belirlenmiş vaziyette.
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Koronavirüs riski taşıyan bölgelerden gelen son dakika bilgilere göre, insanlar 'karantina'' adı altında evlerine asma kilitle kilitlenmeye başlandı.
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Karantinadaki şehirlerde yaşayanlar pet şişeler ve kasklarla kendini korumaya çalışıyor.
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İşte Koronavirüs ile savaşan ülkelerden kareler...