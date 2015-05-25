İşte Cannes'da kazanan filmler

Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanan Fransız yapımı Dheepan isimli film oldu. Film, mülteci olarak Paris'e giden ve sonrasında Paris'in hamiliğini üstlenerek adalet dağıtıcılığına soyunan Tamil savaşçısı Dheephan'ın hikayesini anlatıyor
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Macar yönetmen Laszlo Nemes, başrolünü Geza Röhrig'e emanet ettiği 'Son of Saul' Şaul'un Oğlu'nda farklı bir soykırım filmine imza atıyor. Naziler tarafından uygulanan soykırımın simgesi haline gelen Auschwitz'de geçen film, cesetlerin yakıldığı fırınlarda çalışan Yahudi bir tutsağın yaşamına odaklanıyor
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Tayvan sinemasının usta yönetmeni Hou Hsiao-Hsien, anti-wuxia filmi 'The Assassin' ile en iyi yönetmen seçildi
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En İyi Erkek Oyuncu ödülü The Measure of a Man filmindeki rolüyle Vincent Lindon'a takdim edildi
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Emmanuelle Bercot, 'Mon Roi' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü elde etti
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En İyi Senaryo Ödülü Michel Franco'nun 'Chronic' filminin oldu
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Carol filmindeki rolüyle ABD’li oyuncu Rooney Mara 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı
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Yorgos Lanthimos’un filmi 'The Lobster', Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü
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Onur Ödülü ise usta yönetmen Agnes Varda'ya verildi
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Laszlo Nemes'in yönettiği 'Mia Madre' jüri özel ödülü için yarışan filmlerden oldu
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Grimur Hakonarson'ın yönettiği 'Hrutar' 'En İyi Film' seçildi
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Yetenek Ödülü'nün sahibi 'Comoara' filminin oldu
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Kiyoshi Kurosawa, yönettiği 'Kishibe No Tabi' filmiyle En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu
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Umut Veren Yönetmen Ödülü'nün sahibi 'Nahid' filmiyle Ida Panah'ın oldu
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Gelecek Vadeden Yetenek Ödülü, 'Masaan' filmine verildi