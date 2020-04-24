İşte Bill Gates ve eşinin karantina günlerini geçirdikleri 43 milyon dolarlık malikâne
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle süren sosyal izolasyon günlerini Kaliforniya’daki Pasifik Okyanusu manzaralı 43 milyon dolarlık malikanede geçiriyor.
24 Nisan 2020 11:52
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle süren sosyal izolasyon günlerini Kaliforniya’daki Pasifik Okyanusu manzaralı 43 milyon dolarlık malikanede geçiriyor.
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Gates çiftinin malikânesinde bir sağlık merkezi, ev sineması, camla örülü havuz, 10 kişilik jakuzi ve bir tenis kortu bulunuyor.
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2 konuk evinin de bulunduğu mâlikanenin 6 yatak odası ve 4 banyosu bulunuyor.
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Architectural Digest dergisine göre, ev yerden ısıtmalı ve dijital güvenlik, aydınlatma ve ısı kontrol sistemlerine sahip.
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Bir emlak sitesi olan realtor.com’a göre Gates çiftinin yaşadığı ev “Batı Yakası’nın en önde gelen modern sahil evlerinden biri”
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Bill Gates, yeni tip Koronavirüs salgınının en zorlu sonuçlarından biri olan sosyal izolasyonun mücadelede bir öncelik olması gerektiğini söylemişti.