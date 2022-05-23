İşte Avrupa'da şampiyonluğa ulaşan takımlar

Avrupa’nın önemli liglerinde 2021-2022 sezonu tamamlandı. Heyecan dolu geçen sezonun sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran kulüpler belli oldu. İşte 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan kulüpler...
23 Mayıs 2022 14:10
114
Trabzonspor | Spor Toto Süper Lig | Spor Toto Süper Lig`in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
214
Manchester City | İngiltere Premier Lig | İngiltere Premier Lig`in son haftasında Aston Villa`yı 3-2 mağlup eden Manchester City, Liverpool`un 1 puan önünde art arda 2`nci, son 5 yılda 4`üncü, toplamda 8`inci kez şampiyon oldu.
314
Milan | İtalya Serie A | İtalya Birinci Futbol Ligi`nin son haftasında Sassuolo`yu 3-0 mağlup eden Milan, en yakın takipçisi Inter`in 2 puan önünde şampiyon oldu. Kırmızı-siyahlı takım, Serie A`da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
414
Real Madrid | İspanya La Liga | İspanya 1. Futbol Ligi`nin (La Liga) 34. haftasında sahasında Espanyol`u 4-0 mağlup eden Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.
514
Bayern Münih | Almanya Bundesliga | Almanya Birinci Futbol Ligi`nin (Bundesliga) 31. haftasında sahasında Borussia Dortmund`u 3-1 ile geçen Bayern Münih üst üste 10, toplamda ise 32. şampiyonluğunu ilan etti.
614
Paris Saint0igue 1 | Fransa Birinci Futbol Ligi`nin (Ligue 1) 34. haftasında PSG ile 1-1 berabere kalan Paris Saint-Germain, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
714
Ajax | Hollanda Birinci Futbol Ligi | Hollanda Birinci Futbol Ligi`nin (Eredivisie) 33. haftasında konuk ettiği Heerenveen`i 5-0 yenen Ajax, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Ajax, şampiyonluk sayısını 36`ya çıkardı.
814
Porto | Portekiz Süper Ligi | Portekiz Süper Ligi’nin 33. haftasında Porto, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Benfica’yı 1-0’lık skorla mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ezeli rakibi Benfica`nın sahasında ilan etti. Porto, böylece 30. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
914
Red Bull Salzburg | Avusturya Bundesliga | Avusturya Bundesliga`nın 28. haftasında Avusturya Wien`i 5-0 yenen Red Bull Salzburg, arka arkaya dokuzuncu lig şampiyonluğunu elde etti.
1014
Olympiakos | Yunanistan Süper Ligi | Olympiakos, Yunanistan 1. Futbol Ligi`nde 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Böylece Olympiakos, 47. lig şampiyonluğuna ulaştı.
1114
Celtic | İskoçya Birinci Futbol Ligi | İskoçya Birinci Futbol Ligi`nde (Premiership) Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.
1214
Zenit | Rusya Premier Ligi | Rusya Premier Ligi`nin 27. hafta mücadelesinde Zenit, sahasında Lokomotiv Moskova`yı mağlup etti ve bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
1314
FC Zürih | İsviçre Süper Ligi | İsviçre Süper Ligi`nin 32. haftasında en yakın takipçisi FC Basel`i deplasmanda 2-0 yenen FC Zürih, bitime 4 hafta kala tarihindeki 13. şampiyonluğunu ilan etti.