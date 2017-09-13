İşte Apple'ın merakla beklenen 10. yıl edisyonu iPhone X
13 Eylül 2017 00:58
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Apple'ın merakla beklenen 10. yıl edisyonu iPhone X'in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.
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Apple, iPhone X’in orijinal iPhone’da bu yana en büyük sıçramayı gerçekleştirdiğini belirtiyor.
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iPhone X su geçirmez ve iki renk seçeneği var. Space grey ve silver.
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Yeni Retina ekranın ismi Super Retina Display. Home düğmesi yok. iPhone X'i uyandırmak için ekrana dokunmanız yeterli.
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Giriş ekranına dönmek için yukarıdan aşağıya çekiyorsunuz.
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Face ID, telefona baktığınızda kilidi açıyor. Face ID ile yeni bir kayıt oluşturduğunuzda, kafanızı hareket ettiriyorsunuz ve bu motor, kafanızın bir modelini oluşturuyor. Saç stilinizi değiştirmeniz veya gözlüğünüzü takmanız, tanınmanıza engel değil. Sistem size zaman içinde uyum gösteriyor, örneğin sakal uzatırsanız. Touch ID'de rastgele birinin telefonunuzu parmak iziyle açma ihtimali 50.000'de bir iken Face ID'de bu oran, 1.000.000'da bir. Size benzer birinin kilidi açma ihtimali elbette daha yüksek.
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Ön taraftaki True Depth Camera sistemine kızılötesi kamera, ön kamera, mikrofon, hoparlör, ortam ışığı sensörü dahil.
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Yeni A11 Bionic neural engine, çift çekirdekli tasarıma sahip ve saniyede 600 milyar işlem yapabiliyor.
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Animoji adlı yeni emoji'ler, yüzünüzle kontrol edilebiliyor.
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ihazın arka yüzünde çift 12MP sensör bulunuyor. Yan düğmeye çift basarak ve yüzünüzü göstererek Apple Pay'e oturum açabiliyorsunuz.Pil, iPhone 7'ye kıyasla 2 saat daha uzun dayanıyor.