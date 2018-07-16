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İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa

16 Temmuz 2018 17:56

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından, Oktar'ın A9 kanalı stüdyo olarak kullandığı villadan fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda Adnan Oktar'ın program sırasında oturduğu masa ve sandalye ile evdeki tablolar dikkat çekti

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Stüdyo olarak kullanılan villanın, Adnan Oktar'ın Kısıklı'daki villasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

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İşte villadan fotoğraflar

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İşte Adnan Oktar&#39;ın stüdyo olarak kullandığı villa
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