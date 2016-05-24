26 erkek, 1 kadın; işte 65. Hükümet

65. Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı yeni kabineyi açıkladı. İşte 65. Hükümet kabinesinde yer alan isimler ..
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Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş (1954) İstanbul doğumlu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Petkim AŞ ve TC Kalkınma Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Aydınlık Türkiye Partisi Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı. Evli ve 3 çocuk babası.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü (1962) Düzce doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu. Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığı, 25. Dönem Düzce Milletvekilliği. Evli ve 2 çocuk babası.
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Başbakan Binali Yıldırım- İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu. İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 58, 59, 60, 61 ve 64. hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı.Evli ve 3 çocuk babası...
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli – (1960) Giresun doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Evli ve 4 çocuk babası.
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek- (1967) Batman doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler mezunu. Merill Lynch'te Ekonomist ve Stratejist, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı. Evli ve 3 çocuk babası.
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş (1959) Ordu doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Saadet ve Has Parti eski genel başkanlığı, AK Parti Ekonomik Konulardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Başbakan Yardımcılığı. Evli ve 3 çocuk babası.
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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak (1962) Kahramanmaraş doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, 25. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili, Adalet Bakanı Yardımcılığı. Evli ve 5 çocuk babası.
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Adalet Bakanı Bekir (1965) Yozgat doğumlu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 61. Hükümet Başbakan Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Evli ve 3 çocuk babası.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya. Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. AK Parti İstanbul Milletvekilliği, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı. Evli ve 1 çocuk annesi.
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Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik (1968) Adana doğumlu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. 2002-2013 yılları arası Genel Başkan Siyasi Danışmanlığı, Ak Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı.Bekar.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu (1969) İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı. Evli ve 2 çocuk babası.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu (1969) İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı. Evli ve 2 çocuk babası.
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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki (1957) Kayseri doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1998-2015 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 25. Dönem Kayseri Milletvekilliği.Evli ve 4 çocuk babası.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1968) Antalya doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bİlgiler Fakültesi mezunu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı.Evli ve 1 çocuk babası.
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi (1961) Denizli doğumlu. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Denizli Belediye Başkanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı. Evli ve 4 çocuk babası.
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Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak (1978) İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu. AK Parti İstanbul Milletvekilliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.Evli ve 2 çocuk babası.
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Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç (1976) Almanya-Siegen doğumlu. Herfordshire Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi Bölümü mezunu. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı . Evli ve 2 çocuk babası.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk (1956) Artvin doğumlu. Bursa Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. AK Parti Grup Başkan Vekilliği, 60 ve 61. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 64. Hükümet'te Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Evli ve 4 çocuk babası.
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Gümrük Ve Ticaret Bülent Tükenkci (1966) Malatya doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AK Parti Malatya İl Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Evli ve 2 çocuk babası.
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İçişleri Bakanı Efkan Ala (1956) Erzurum doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Batman ve Diyarbakır Valiliği, Başbakanlık Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı. Evli ve 2 çocuk babası.
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan (1962) Kahraman doğumlu. İTÜ Maden Fakültesi mezunu. DPT'de planlama uzmanlığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Evli ve 2 çocuk babası.
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Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı (1953) Bilecik doğumlu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Başbakan Başmüşavirliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı, Millli Eğitim Bakanlığı. Evli ve 5 Çocuk babası.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal (1968) Bayburt doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Bütçe ve Mali KOntrol Genel Müdürlüğü, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı.Evli ve 2 çocuk babası.
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (1961) Sivas doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu. 2002-2007 Denizcilik Müsteşarı, 2007 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığı. Evli ve 3 çocuk babası.
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Milli Savunma Bakanı (1965) Gümüşhane doğumlu. ODTÜ Eğitim Fakültesi mezunu. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Evli ve 4 çocuk babası.
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Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğlu (1948) Afyonkarahisar doğumlu. İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu. İSKİ Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Evli ve 4 çocuk babası.
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ (1960) Erzurum doğumlu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı. Evli ve 6 çocuk babası.
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Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan (1962) Kars doğumlu. İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu. Denizcilik Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcılığı. Evli ve 1 çocuk babası.