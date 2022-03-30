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İşte 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkeler

30 Mart 2022 10:44

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İlk kez kış aylarında düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Eleme gruplarının ardından Katar'da olmayı garantileyen ülkeler büyük oranda belli oldu

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ALMANYA - 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi ve 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

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DANİMARKA - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

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KATAR - İlk kez Kış aylarında düzenlenecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Katar, eleme oynamadan direkt olarak gruplarda yer alacak.

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SIRBİSTAN

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FRANSA

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İSPANYA

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HOLLANDA

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BELÇİKA

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BREZİLYA

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ARJANTİN

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HIRVATİSTAN

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İSVİÇRE

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İNGİLTERE

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İRAN - İran, 2022 FIFA Dünya Kupası'na Asya elemelerinden katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

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GÜNEY KORE

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JAPONYA

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EKVADOR

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URUGUAY

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KANADA

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SUUDİ ARABİSTAN

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SENEGAL

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POLONYA

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GANA

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PORTEKİZ

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KAMERUN

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TUNUS

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FAS

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2022 KATAR DÜNYA KUPASI TAKVİMİ - İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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