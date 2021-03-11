İşte 2021 pistte olacak Formula 1 otomobilleri...

2021 sezonunda pistte olacak olan Formula 1 otomobillerin tümü tanıtıldı. 19 Şubat’ta AlphaTauri’nin AT02’yi tanıtmasıyla başlayan süreç, 10 Mart’ta Ferrari’nin SF21’i tanıtmasıyla sona erdi. İşte 2021 sezonunun Formula 1 otomobilleri…
11 Mart 2021 14:20
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2021 sezonunda pistte olacak olan Formula 1 otomobillerin tümü tanıtıldı. 19 Şubat’ta AlphaTauri’nin AT02’yi tanıtmasıyla başlayan süreç, 10 Mart’ta Ferrari’nin SF21’i tanıtmasıyla sona erdi. İşte 2021 sezonunun Formula 1 otomobilleri…
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Mercedes- W12
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Red Bull- RB16B
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Ferrari- SF21
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McLaren- MCL35M
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Alpine- A521
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Aston Martin- AMR21
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Alpha Tauri- AT02
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Alfa Romeo- C41
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Haas- VF-21
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Williams- FW43B
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Yeni Formula 1 sezonu, 26 Mart'ta başlayacak Bahreyn Grand Prix ile start alacak