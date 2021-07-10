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İşte 2021'de ekrana dönecek diziler

10 Temmuz 2021 11:52

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Çok büyük bütçelerle hazırlanan ve milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan yabancı diziler; görsel efektleri, oyuncu kadroları ve ilgi çekici konularıyla yeni sezona hazır. İşte yabancı dizi takipçileri için 2021'de devam sezonlarıyla ekranlarda olacak diziler.

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Virgin River / 3. Sezon - 9 Temmuz 2021

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Never Have I Ever / 2. Sezon-15 Temmuz 2021

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Ted Lasso / 2. Sezon- 23 Temmuz 2021

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Riverdale / 5. Sezon - 11 Ağustos 2021

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Brooklyn Nine-Nine / 8. Sezon 12 Ağustos 2021

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Star Trek: Lower Decks / 2. Sezon - 12 Ağustos 2021

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Modern Love / 2. sezon-13 Ağustos 2021

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The Walking Dead / 11. Sezon -22 Ağustos 2021

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American Horror Story / 10. Sezon - 25 Ağustos 2021

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Money Heist (La casa de papel) / 5. Sezon- 3 Eylül 2021

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Locke & Key / 2. Sezon - Ekim 2021

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Star Trek: Discovery / 4. Sezon Ekim- 2021

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Lucifer / 6. Sezon – 2021

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Sex Education / 3. Sezon – 2021

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Emily in Paris / 2. Sezon- 2021

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The Witcher / 2. Sezon - Aralık 2021

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You / 3. Sezon- 2021

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Stranger Things / 4. Sezon- 2021

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