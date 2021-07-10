İşte 2021'de ekrana dönecek diziler

Çok büyük bütçelerle hazırlanan ve milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan yabancı diziler; görsel efektleri, oyuncu kadroları ve ilgi çekici konularıyla yeni sezona hazır. İşte yabancı dizi takipçileri için 2021'de devam sezonlarıyla ekranlarda olacak diziler.
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Virgin River / 3. Sezon - 9 Temmuz 2021
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Never Have I Ever / 2. Sezon-15 Temmuz 2021
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Ted Lasso / 2. Sezon- 23 Temmuz 2021
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Riverdale / 5. Sezon - 11 Ağustos 2021
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Brooklyn Nine-Nine / 8. Sezon 12 Ağustos 2021
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Star Trek: Lower Decks / 2. Sezon - 12 Ağustos 2021
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Modern Love / 2. sezon-13 Ağustos 2021
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The Walking Dead / 11. Sezon -22 Ağustos 2021
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American Horror Story / 10. Sezon - 25 Ağustos 2021
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Money Heist (La casa de papel) / 5. Sezon- 3 Eylül 2021