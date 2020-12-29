İşte 2020 yılının magazin olayları

Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz şikâyetçi oldu. Hakkında 13.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Güven’e sosyal medyada tepki mesajları yağdı. Oyuncu, olayın ardından başrol oynadığı diziden de ayrıldı.
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Halil Sezai’nin Tuzla’da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i tekme tokat dövdüğü anların görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Olay sonrası 43 gün tutuklu kalan şarkıcı, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.
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Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar olaylı şekilde ayrıldı. Yaşar’ın şiddet iddialarının ardından internete bazı ses kayıtları ve darp görüntüleri sızdı. Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Aslı Bekiroğlu’nun telefonu hack’lendi, müstehcen görüntüleri internete sızdı. Genç oyuncu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
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Mustafa Sandal “Beni Anlatma” kitabında Defne Samyeli ile bir dönem ilişki yaşadıklarını yazdı. Samyeli iddiayı yalanladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sandal, kitabın yeni baskılarından ilgili bölümü çıkardı.
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Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın dışında ev sahibiyle de davalık oldu. Yusuf Araz, eski spikerin 1.5 yıldır kira ödemediğini iddia etti. Samyeli, Araz’a tazminat davası açtı.
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Üsküdar’da zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural, asli kusurlu sayıldı. Alkollü olduğu iddia edilen oyuncunun ehliyetine el konuldu ve trafik cezası kesildi.
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Ahmet Kaya’nın eşi ve kızları “İki Gözüm: Ahmet” filminin gösteriminin durdurulması için dava açtı. Film 13 Kasım’da seyirciyle buluştu.
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Tülin Şahin ile Portekizli işadamı Pedro de Noronha mahkemelik oldu. Noronha, “Tülin bana kızımız Siena Leyla’yı göstermiyor” diyerek dava açtı. Davada çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı anlaşıldı. Tülin Şahin’in “Pedro doğumdan sonra eski fiziğime dönmem için bana baskı yapıyordu” açıklaması uzun süre konuşuldu.
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Ukraynalı model Daria Kyryliuk, Çeşme’deki bir beach club’da güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürdü. Mekan yetkilileri ise modeli sevgilisi Baran Güneş’in dövdüğünü iddia ederek bir video yayınladı.
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Bebek’in ünlü mekânı Lucca’da gece müdürü Alper İri’nin bir kadın çalışana tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Mekan, İri’yi işten çıkardıklarını açıkladı.
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Sıla ve Hazer Amani’nin aşkı bir gece otomobil içinde uyurken görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Ocak ayında nikâh masasına oturan çift, kasım sonu boşanacaklarını açıkladı.
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Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan’a boşanma davası açtı. Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvuran şarkıcı, dosyaya gizlilik kararı aldırdı. İsmail Hacıoğlu, 4 yıl önce evlendiği Duygu Kumarki ile temmuz ayında ayrıldı. Bir kızları bulunan çift, anlaşmalı boşandı. Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 2015 yılında nikâh masasına oturmuş, 1 yıl sonra da kızları Lisa’yı kucaklarına almıştı. Çift yaşadıkları anlaşmazlıklar üzerine boşandı. “Sihirli Annem” dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser’le evlenmişti. Çift, ihanet ve şiddet iddialarının ardından boşandı.
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Cem Yılmaz, Defne Samyeli’den ayrıldıktan hemen sonra kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya ile flört etmeye başladı. Ancak sürpriz ilişki geçen ay sona erdi.
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Murat Dalkılıç, Merve Boluğur’dan Eylül 2017’de boşandıktan sonra Hande Erçel’le aşk yaşamaya başlamıştı. 3 yıl devam eden ilişki, geçen yaz sona erdi. Erçel’in adı şimdilerde Kerem Bürsin’le anılıyor.
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6 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Kutsi ile Feyza Çıpa’nın da yolları ayrıldı. Çıpa, sosyal medyadan öfkeli bir açıklama yaptı: “Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini istemiyorum.”
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19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş’le aşk yaşıyordu. Çiftin arasına karantina girdi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelince ikili ilişkilerini noktaladı.
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun bir kızları oldu. Çift, bebeklerine Lalin ismini verdi.
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Meryem Uzerli’nin ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Uzerli, bebeğin babasının kim olduğunu gizlemeyi tercih etti.
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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ilişkisini sosyal medyadaki takipçiler ortaya çıkardı.
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Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’la aşk yaşamaya başladı. Işın Karaca, Tuğrul Odabaş’tan boşandıktan sonra Can Yapıcıoğlu ile el ele ortaya çıktı. Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, ilişki yaşamaya başladı. Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’e kaptırdı.
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Hadise-Kaan Yıldırım aşkını oyuncunun köpeği ele verdi. İkilinin bir dargın bir barışık ilişkisini hayranları da merak ediyor.
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2020 yılında hayatını kaybeden isimler de şöyle: Recep Aktuğ (14 Ocak) - Muhterem Nur (20 Mart) - Umut Demirdelen (21 Nisan) - Nur Yerlitaş (27 Nisan) - Adalet Ağaoğlu (14 Temmuz) - Seyfi Dursunoğlu (17 Temmuz) - Ömer Dönmez (1 Şubat) - Haldun Boysan (31 Ağustos) Mehtap Anıl (31 Ağustos) - Hikmet Karagöz (27 Ekim) - Timur Selçuk (6 Kasım) Muhittin Korkmaz (24 Kasım) - Devrim Parscan (24 Kasım) - Mete Yavaşoğlu (13 Aralık) - Erkut Taçkın (14 Aralık) - Engin Nurşani (25 Aralık)