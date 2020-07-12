İşte 2020'nin en yeni Netflix dizileri

Online dizi ve film platformu Netflix, her ay yeni içerikler yayınlıyor. "Netflix'te hangi diziyi izlesem?" diyenler en yeni dizilere göz atabilir. Yeni diziler arasında birbirinden farklı türde kategoriler yer alıyor. Bunlar arasında Michael Jordan'ın hayatını anlatan belgesel dizi de bulunuyor. İşte Netflix’te yakın zamanda yayınlanan dizileri...
218
Bir belgesel dizi olan The Last Dance, Michael Jordan'ın Chicago Bulls'taki son sezonunu ve Chicago Bulls'un da son şampiyonluğunu kazandığı 1997-1998 sezonunu konu alıyor. ESPN ve Netflix ortak yapımı olan belgesel dizi, kamera ekibinin çektiği 500 saati geçen görüntülerden faydalanarak hazırlandı. The Last Dance, Michael Jordan ve Chicago Bulls'un şampiyonluğa uzanan yolculuğunu anlatıyor.
318
Bazen yaşadığınız toplumda kendinizi sıkışmış ve bunalmış hissediyor musunuz? Peki, buna cevabınız evet ise kaçmaya yeltendiniz mi hiç? Unorthodox, Yahudi bir genç kız olan Esty’nin katı kurallarla çevrili topluluğundan kaçışını konu alıyor. Tıpkı annesi gibi o toplulukta farklı ve sıkışmış hisseden Esty’nin peşini ise bırakmıyorlar. Tek başına, daha önce tek başına hiç hareket etmemiş birisi başka bir ülkede nasıl yaşama uyum sağlayabilir? Merak ediyorsanız Unorthodox sizi bekliyor.
418
100 Humans (IMDb: 5,6). Farklı geçmişlere sahip olan 100 insan; yaş, cinsellik, mutluluk ve insan olmanın diğer yönlerini inceleyen neşeli deneylere katılıyor. Son zamanların popüler YouTube içerik türünden esinlenilen yapımda 3 de sunucu yer alıyor. Sıkça doğru sanılan yanlışlar, kırılması zor olan ön yargılarımız, sonuçlarına katlanmak zorunda olduğumuz seçimlerimiz, zekamız, cinsel yönelimimiz ve nesil farklılıkları üzerine harika bir yapım.
518
Freud (IMDb: 6,5), 1900'lü yılların Viyanası'ndayız. Dizi, hepimizin tarihten tanıdığı nörolog ve psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud'un gençliği üzerinden kurgusal olaylara dayanıyor. Başarıya aç ve hayallerinin peşinde olan Freud, kanlı ve sinir bozucu bir gizemin peşinden sürüklenir. Bu gizemi çözmeye çalışan Freud, bu süreçte bir medyum ve bir dedektif ile birlikte ilerler. Dizinin Almanca olduğunu da belirtelim.
618
Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik (IMDb: 7,6). Joe Exotic adındaki adam silah taşıyan ve birden çok eşi olan bir Country müzik sanatçısıdır. Joe'nun en büyük zaafı kaplanlara olan yoğun ilgisi. Joe, Oklahoma'da bu büyük kedilerin sayıca fazla olduğu bir hayvanat bahçesi işletmeye başlar. Tıpkı kendisi gibi bu kaplanlara büyük ilgi gösteren uyuşturucu patronları, dolandırıcılar ve tarikat liderlerinden oluşan bir topluluğun parçasıdr Fakat elbette bu durum zamanla büyük tepki toplamaya başlar. Çünkü yeryüzündeki tutsak kaplan sayısı doğada serbest gezen kaplan sayısından sayıca fazla gelmeye başlamıştır. Carole Baskın adındaki hayvan hakları savunucusu Joe'nun ve ekibinin karşısında durur. İşler zamanla rahatsız edici olmaya başlayacaktır. Hatta öyle ki Joe bir kiralık katil tutmaya bile karar verir.
718
Ragnarok (IMDb: 7,5). Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasında geçen Ragnarok, iklimsel bir kıyametin eşiğindeki yakın bir geleceğe odaklanıyor. İklimsel değişikliklerle beraber felakete sürüklenen dünyada, kasabadaki bir grup genç de doğaüstü güçleri olduğunu keşfeder. Gizemli güçleriyle birbirlerine bağlanan bu gençler, çok geçmeden bir araya gelip Nors mitolojisindeki Ragnarok'a benzeyen bu kıyameti durdurmalıdırlar.
818
Coronavirus, Explained (IMDb: 7,7). Netflix'in sevilen belgesel dizisi Explained şimdi de Coronavirus, Explained adıyla yayında! Yapımı Vox tarafından gerçekleştirilen mini belgesel dizisi, COVID-19 salgını üzerine farklı konuları araştırıyor. Bunun beraberinde salgının tedavi yöntemlerinin geliştirilme süreçlerine ışık tutuyor. Süre: Ort. Bölüm Uzunluğu 23 dk - Toplamda 1 Sezon 3 bölüm
918
Space Force (IMDb: 6,8). Space Force, ABD hükümeti tarafından ABD ordusunun yeni kolu olan uzay güçlerini anlatıyor. Henüz faaliyet geçen bu yeni kurumda çalışan bireylerin hikayelerini izliyoruz. Kurumun öncelikli görevi dünyaya ait olan uyduları uzay saldırılarından korumak ve uzayla ilgili diğer görevleri gerçekleştirmek. Her şey buraya kadar normal görünse de burada çalışanlar hala ne yapmaları gerektiğini anlamış değiller. ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmayı düşündüğü Space Force adlı özel askeri birlikten esinlenen komedi dizisinin başrolünü Steve Carell üstleniyor.
1018
White Lines (IMDb: 6,6). Manchesterlı bir DJ İbiza'da kaybolur. Ardından geçen 20 yılın ardından cesedi bulunur ve olaylar başlar. Kız kardeşi olayı araştırır, ardına bırakmaya hiç niyeti yoktur. Sırlar dolu adaya adımını attığı andan itibaren hayatı baştan aşağı değişmeye başlar. Gerçeklerle yüzleşmesi çok yakındır.
1118
The Midnight Gospel (IMDb: 8,3). The Midnight Gospel, uzayda yayın yapan genç kız Clancy'nin maceralarını anlatıyor. Çoğu zaman doğru çalışmayan bir çoklu evren simülatörüne sahip olan Clancy, başka boyutlarda bambaşka dünyalarda hayatını sürdüren varlıklarla röportajlar yapmak adına evini terk edip yollara koyuluyor.
1218
Aşk 101 (IMDb: 7,6). Netflix dizileri Türk yapımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Aşk 101, 24 Nisan 2020 tarihinde yayına giren Netflix'in çiçeği burnunda son yapımlarından biridir. Gençlik ve komedi türündeki dizi, 90'lı yıllarda toplumdan dışlanmış bir grup gencin yaşadıklarını ve bir öğretmenlerine olan bağlılıklarını konu ediniyor. Sırf öğretmenleri okulda kalsın diye onun aşık olması için ellerinden geleni yapan gençler kendilerini bir dizi maceranın içinde buluyor.
1318
Control Z (IMDb: 7,0). Bir Hacker, bir lisede eğitim gören gençlerin tüm sırlarını gün yüzüne çıkarmaktadır. Herkese ifşa edilen bu sırlar geniş çaplı bir kaos yaratır. Tüm bu kaostan, karmaşadan apayrı bir noktada duran Sofia ise uzun süreli bir gözlem ve araştırma süreci başlatır. Amacı ise Hacker'ın kim olduğunu öğrenmek ve açığa çıkarmaktır.
1418
Eğlenceli Tarih Dersleri (IMDb: 6,5). Eğlenceli Tarih Dersleri, tarihin sıkıcı bir biçimde öğretilme tarzına meydan okuyan farklı bir yapım. Bu belgesel dizisi, Hazır Yemekler, Uzay Yarışı, Çin'in Yükselişi, Plastikler, Orta Doğu Petrolü, Robotlar gibi konuların tarihsel gelişimlerini eğlenceli video derlemeler ve başarılı animasyonlarla anlatıyor.
1518
Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin (IMDb: 7,1). Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin adlı yapım istismar adına sözde "saadet zinciri" kurmuş olan ve bunu Palm Beach'te yer alan gösterişli villasından yöneten tehlikeli biri. Belgesel, sözde saadet zincirinin birer halkası olan insanlar nasıl taciz ettiğini ve onları nasıl manipüle edip sessiz kalmalarını sağladığını anlatıyor. Polis "tam her şey bitti" dedirtmek üzereyken Epstein karşı atağa geçiyor.
1618
Snowpiercer (IMDb: 6,4). Snowpiercer, belgesel ve reality şov dışında yeni Netflix dizileri arasındaki en yeni dizi! Bütün gezen buzullarla kaplıdır. Bu buzul döneminin üzerinden tam 7 sene geçmiştir ve hayatta kalabilen çok az insan vardır. Bu faciadan sonra bu insanların hayatta kalabilmelerini sağlayan ise kürenin etrafında dönen Snowpiercer ismindeki dev bir trendir. Trendeki bireylerin tamamı farklı koşullara sahiptir. Bu noktada büyük adaletsizlikler ve eşitsizlikler vardır. Snowpiercer, insanlığın hala adil olmaya başaramadığı bu trende yaşananları konu ediniyor.
1718
Exatlon Türkiye (IMDb: 4,0). Yeni Netflix dizileri arasında çiçeği burnunda yapımlardan biri!' Acun Medya ve Netflix ortaklığında yayınlanan Exatlon'da Türkiye'nin sosyal medya fenomenleri Dominik'te mücadele ediyor. Survivor'a kıyasla yarışma süreçlerinin daha geri planda olduğu programı, yine sosyal medyadan tanıdığımız Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur sunuyor.
1818
Unsolved Mysteries (IMDb: 7,7). Bir tür belgesel dizisi olan Unsolved Mysteries, faili meçhul cinayetler, doğaüstü durumlar, bir türlü açıklanamayan kayıp vakaları, korkunç ölümler ve garip paranormal olaylar gibi hayatın içinden bireylerin yaşadığı gizemli olayları anlatıyor.