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İşte 2016 Komedi Yaban Hayatı Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları...

15 Kasım 2016 13:12

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İki bin 200’den fazla kişinin katıldığı yarışmada en komik fotoğraflar seçildi, ödüllerin sahipleri açıklandı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Underdog Galerisi'nde verilen ödüllerin kazananları beş ayrı kategoride değerlendirildi.

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Bunun yanı sıra 10 fotoğrafçı ise ‘büyük övgü’ sertifikası aldı.

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ABD’deki Yellowstone Milli Parkı’nda çekilmiş bir tilki fotoğrafı, ABD’den Angela Bohlke’ye hem en iyi genel, hem de karada çekilmiş en iyi fotoğraf ödülünü kazandırdı.

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Bir tilkinin kafasının kara saplanmasından, bir kuşun pisliğini bir Buffalo kafasına bırakmasına kadar birçok komik anın yakalandığı fotoğraflar, görenlerin yüzünü güldürüyor.

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